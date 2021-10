Victoria Nuland w Moskwie. Podsekretarz stanu USA spotka się z doradcą Władimira Putina

Podsekretarz stanu USA do spraw politycznych Victoria Nuland przybyła w poniedziałek do Moskwy. Podczas wizyty, która potrwa do 13 października, spotka się doradcą prezydenta Władimira Putina do spraw międzynarodowych Jurijem Uszakowem i wiceministrem spraw zagranicznych Siergiejem Riabkowem.