Świat

Podejrzana śmierć w Moskwie. Zniknęły też dokumenty

policja rosja shutterstock_2281412137
Prezydent Serbii Aleksander Vuczić odwiedził Moskwę. Spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem
Źródło: RUSSIAN POOL
Przedstawiciel serbskiego państwowego koncernu zbrojeniowego zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w Moskwie - poinformowały media w Belgradzie. Podały, że po tym zdarzeniu w moskiewskich biurach firma odkryła brak wielu dokumentów, a także dysków twardych.

Władze Serbii wciąż oczekują wyjaśnień - napisał we wtorek serbski portal Blic. Poinformował, że służby specjalne dostarczyły prezydentowi raport w sprawie podejrzanej śmierci Radomira Kurticia, przedstawiciela państwowego koncernu zbrojeniowego Jugoimport SDPR w Moskwie.

Mężczyzna zmarł 17 listopada na jednej z ulic rosyjskiej stolicy, ale sprawa wyszła na jaw dopiero teraz.

Stoisko Jugoimport SDPR na wystawie w Belgradzie (wrzesień, 2025)
Stoisko Jugoimport SDPR na wystawie w Belgradzie (wrzesień, 2025)
Źródło: Jugoimport SDPR

Vucić "oczekuje odpowiedzi" od Rosji

We wtorek wieczorem do tego zdarzenia odniósł się prezydent Aleksandar Vucić, który powiedział publicznemu nadawcy RTC, że "oczekuje odpowiedzi ze strony władz rosyjskich". Vucić dodał, że "będzie walczył o ustalenie prawdy o śmierci Kurticia i nie chce spekulować na ten temat".

"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta

BIZNES

Władze Rosji jak dotąd nie przekazały Serbii wniosków z badań sądowo-lekarskich i żadnych innych oficjalnych informacji na temat śmierci przedstawiciela państwowego koncernu zbrojeniowego. Nie otrzymały ich ani ambasada Serbii, ani biuro Jugoimport SDPR w Moskwie, ani serbskie służby bezpieczeństwa - napisał Blic.

Stoisko Jugoimport SDPR na wystawie w Kairze (grudzień, 2025)
Stoisko Jugoimport SDPR na wystawie w Kairze (grudzień, 2025)
Źródło: Jugoimport SDPR

Portal przekazał, że po tragicznym zdarzeniu komisja Jugoimport SDPR odwiedziła biura w Moskwie i wówczas stwierdziła brak wielu dokumentów, a także dysków twardych z komputerów.

Serbia odchodzi od rosyjskiej technologii wojskowej? Prezydent o zakupie francuskich myśliwców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Serbia odchodzi od rosyjskiej technologii wojskowej? Prezydent o zakupie francuskich myśliwców

Jugoimport SDPR zajmuje się handlem bronią, sprzętem obronnym i technologiami. RTC podała, że jest to największa firma zbrojeniowa w regionie.

Pomoc militarna Belgradu

W maju tego roku Służba Wywiadu Zagranicznego Rosji oskarżyła serbskie firmy zbrojeniowe o dostarczanie amunicji Ukrainie, mimo oficjalnie deklarowanej neutralności przez Belgrad - poinformowała rosyjska sekcja Radia Swoboda w publikacji, dotyczącej podejrzanej śmierci Kurticia w Moskwie. Według szacunków służb zachodnich, Belgrad przez kraje trzecie wysłał do Kijowa broń o wartości około 800 milionów euro.  Vucić jest jednym z nielicznych europejskich przywódców, który utrzymuje kontakt z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem - przypomniało Radio Swoboda.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: Blic, RTC, Radio Swoboda

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

