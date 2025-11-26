Płonie kompleks wieżowców w Hongkongu. Są ofiary

Pożar wybuchł w środę w północnej dzielnicy Hongkongu w kompleksie budynków Wang Fuk Court. Z wieżowców wydobywają się kłęby gęstego, czarnego dymu. Straż wciąż walczy z ogniem.
Według informacji władz Hongkongu "zginęły co najmniej cztery osoby, a dwie są w stanie krytycznym". Nieoficjalnie media podają, że jedną z ofiar jest strażak.
Jest też wielu rannych, w tym kilku poważnie poparzonych.
Pożar w Hongkongu
Pożar wybuchł przed godziną 15 czasu lokalnego (przed godziną 8 czasu polskiego) w kompleksie mieszkaniowym składającym się z ośmiu 31-piętrowych wież, oferujących blisko 2000 mieszkań.
Wokół części budynków rozstawione są bambusowe rusztowania, wciąż powszechne w Hongkongu.
Autorka/Autor: mgk/lulu
Źródło: tvn24.pl, Reuters, BBC
Źródło zdjęcia głównego: Tyrone Siu / Reuters / Forum