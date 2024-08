Rozpędzony rowerzysta wjechał w samochód straży miejskiej. Miał prawie dwa promile

Pijany rowerzysta wjechał w straż miejską

Mężczyzna uderzył głową o przednią szybę pojazdu, ocierając sobie czoło i gubiąc okulary przeciwsłoneczne. Funkcjonariusze od razu zatrzymali samochód i wysiedli do wyraźnie zdezorientowanego rowerzysty. Po opatrzeniu go na miejscu mężczyznę zabrano do szpitala na dalsze badania. Tam okazało się, że sam wypadek to nie koniec jego problemów, ponieważ rowerzysta jechał pod wpływem alkoholu.

- Trzydziestodwuletni rowerzysta miał 1,99 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - przekazał Libor Kubiš, szef straży miejskiej w Kromieryżu. Nie przekazał, jaka kara grozi teraz rowerzyście za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Czeska policja informuje jednak, że osobom wsiadającym na rower, które mają do 1 promila w wydychanym powietrzu, grozi w tym kraju mandat w wysokości 25 tysięcy koron (równowartość ok. 4,2 tys. zł). Jeśli jest to powyżej 1 promila, mandat może wynieść do 50 tys. koron (ok. 8,4 tys. zł).