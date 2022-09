Szefowa KE Ursula von der Leyen o polskim KPO. "Dlatego nie możemy i nie wypłacimy żadnych pieniędzy"

Ursula von der Leyen przebywa w Stanach Zjednoczonych w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ . W czwartek wzięła udział w spotkaniu na Uniwersytecie Princeton, w stanie New Jersey. W ramach sesji pytań głos zabrała polska filozof Katarzyna de Lazari-Radek. - Widzę, że mój kraj ponownie jest w zapaści - mówiła. Zapytała von der Leyen, "czy jest możliwość, aby instytucje pomogły usunąć niedemokratycznych polityków".

Szefowa KE odpowiedziała, że to pytanie daje jej możliwość przybliżenia sytuacji Polski. - Jesteśmy strażnikami traktatów, więc mamy prawne narzędzia, aby bronić tych traktatów. Problem, jaki mamy z polskim rządem, jest taki, że jesteśmy głęboko przekonani, że niezależność wymiaru sprawiedliwości nie jest zagwarantowana. To trudne i dlatego używamy prawnych narzędzi, bo na samym końcu jeśli wspiera się rządy prawa, to również instytucje muszą przestrzegać praworządności - mówiła.