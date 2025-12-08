Kreml chwali strategię USA, wniosek o czerwoną notę Interpolu, próba przewrotu w Afryce

Wniosek o czerwoną notę Interpolu Źródło: TVN24

1. Kreml chwali amerykańską strategię

Kreml z zadowoleniem przyjął ogłoszenie nowej strategii bezpieczeństwa USA - powiedział w niedzielę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak zaznaczył, szczególnie cieszy zaprzestanie nazywania Rosji "bezpośrednim zagrożeniem".

Nowy dokument został opublikowany w piątek i jest pod wieloma względami odejściem od założeń obowiązujących w Waszyngtonie od dziesięcioleci.

Podkreślono w nim, że priorytetem polityki USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją i umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę. Jak napisano, "należy przestać postrzegać NATO jako stale rozszerzający się sojusz". Dokument spotkał się z krytyką państw Europy.

2. Wpis Donalda Tuska bije rekordy

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał w sobotę premier Donald Tusk na platformie X.

Wpis dotyczący nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, który szef rządu opublikował w języku angielskim, był w ostatnich 24 godzinach najczęściej wyświetlanym postem na świecie w tematyce społeczno-politycznej - podaje instytut analityczny Res Futura. Został wyświetlony ponad 21 milionów razy.

3. Wniosek o czerwoną notę Interpolu dla dywersantów

Prokuratura Krajowa wysłała do Komendy Głównej Policji wnioski o objęcie czerwoną notą Interpolu dwóch podejrzanych o dywersję w Polsce. Jewhenij I. i Ołeksandr K. są podejrzani o dywersję na linii kolejowej w Polsce na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej.

W połowie listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do aktów dywersji. W Mice w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Z kolei niedaleko stacji kolejowej Gołąb w województwie lubelskim pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Poszukiwanym, którzy mieli uciec na Białoruś, grozi dożywocie.

4. Próba przewrotu w Beninie

W niedzielę rano w kilku dzielnicach Kotonu, największego miasta w Beninie, rozległy się strzały. Niedługo potem grupa żołnierzy ogłosiła w telewizji państwowej, że Wojskowy Komitet Odnowy pod przewodnictwem pułkownika Tigri Pascala przejął władzę i rozwiązuje instytucje państwowe, zawiesza konstytucję oraz zamyka granice powietrzne, lądowe i morskie.

Kilka godzin później minister spraw wewnętrznych Alassane Seidou poinformował, że siły zbrojne Beninu udaremniły próbę zamachu stanu. W wieczornym orędziu prezydent Patrice Talon zapowiedział: - Ta zdrada nie pozostanie bezkarna.

5. Pożar w klubie nocnym w turystycznym raju

25 osób nie żyje, a ponad 50 zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w nocnym klubie w turystycznej miejscowości Arpora na północy bardzo popularnego wśród zagranicznych turystów indyjskiego stanu Goa nad Morzem Arabskim.

Według naocznego świadka pożar wybuchł na 1. piętrze, gdzie na parkiecie tańczyło około 100 osób. Większość ofiar to pracownicy lokalu, wśród zidentyfikowanych ofiar pożaru są też zagraniczni turyści. Rząd stanowy wszczął śledztwo w sprawie przyczyny pożaru i tego, kto jest za jego wybuch odpowiedzialny.

