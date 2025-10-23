Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
WARTO WIEDZIEĆ

Sankcje na Rosję, atak na przedszkole, Izrael odrzuca orzeczenie

Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Stany Zjednoczone i kraje Unii Europejskiej nakładają sankcje na Rosję. Rosyjski dron trafił w przedszkole w jednej z dzielnic Charkowa. Izrael "kategorycznie odrzuca" orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 23 października.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. USA i UE nakładają sankcje na Rosję

Departament skarbu USA poinformował, że Stany Zjednoczone nakładają sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny paliwowe. Będą one dotyczyć Rosnieftu i Łukoilu oraz podległych im podmiotów.

Jednomyślność w sprawie nałożenia na Rosję 19. pakietu sankcji osiągnęły również kraje członkowskie Unii Europejskiej - podała duńska prezydencja.

2. Rosyjski atak na przedszkole

Rosyjski dron trafił w przedszkole w jednej z dzielnic Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Początkowo mer miasta Ihor Terechow informował o rannych dzieciach, ale ostatecznie te informacje się nie potwierdziły. Na miejscu wybuchł pożar.

W wyniku ataku zabity został jeden mężczyzna, kilka osób zostało rannych. "Rosja staje się coraz bardziej bezczelna" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Zniszczenia po rosyjskim ataku na przedszkole
Źródło: Yevhen Titov/PAP/EPA

3. Izrael "kategorycznie odrzuca" orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy

Izrael ma obowiązek zapewniać podstawowe potrzeby mieszkańcom okupowanej Strefy Gazy - orzekł w środę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Uznał również, że musi wspierać w dostarczaniu pomocy Organizację Narodów Zjednoczonych i jej podmioty.

Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela oświadczyło, że "kategorycznie odrzuca orzeczenie MTS" i określiło je jako "polityczne".

Orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy, które Izrael "kategorycznie odrzuca"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy, które Izrael "kategorycznie odrzuca"

4. Prokuratura o przesłuchaniu Katarzyny Tusk

Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana 8 października 2025 r. w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus - potwierdził nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

"Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą" - przekazał prok. Nowak.

Mamy stanowisko prokuratury w sprawie Katarzyny Tusk
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mamy stanowisko prokuratury w sprawie Katarzyny Tusk

Polska

5. Alert RCB: pirotechnika i drony

W czwartek Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie Filtrów w stolicy oraz w Pruszkowie. Będą się wiązały z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych oraz przelotami dronów.

"To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - apelują służby. Do mieszkańców trafiły esemesy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informujące o tej akcji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Yevhen Titov/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieSankcjeRosjaPegasusAlert RCBNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Prezydent USA Donald Trump
Trump: odwołałem spotkanie z Putinem, ale...
Świat
Rosneft
USA nakładają sankcje na Rosję
Świat
Jesień, pogodnie
Aż 20 stopni i wiatr, na który trzeba uważać
METEO
imageTitle
Liverpool przełamał się w wielkim stylu
EUROSPORT
Real - Juventus
Real bezbłędny. Wygraną musiał jednak wyszarpać
Najnowsze
Leszek Miller
Miller o Ukraińcach i Kowalu. Kraśko: momentami pana nie poznaję
Polska
imageTitle
Bayern się zabawił. Kolejna wysoka wygrana
EUROSPORT
25 min
superwizjer foto putin
PremieraKancelaria Putina i miliony na kamienicy w Warszawie. I to za płotem budynku premiera
Superwizjer
Ukraina, wojsko
Media o decyzji USA w sprawie Ukrainy. Trump zaprzecza
Świat
Burza tropikalna Melissa na zdjęciach satelitarnych
Mieszkańcy Karaibów muszą mieć się na baczności
METEO
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
BIZNES
Sławomir Cenckiewicz
Szef SKW jednoznacznie o poświadczeniu Cenckiewicza
Polska
Kropka nad i
"To nie będzie PiS z ludzką twarzą". O konwencji w Katowicach w "Kropce nad i"
Polska
Silny wiatr
Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Robert Bąkiewicz w Szczecinku
Operator TVN24 wyrzucony z otwartego spotkania z Bąkiewiczem
Polska
Plakat koncertu "Harmonia różnorodności"
"Muzyczne poszukiwanie uniwersalnego języka ponad podziałami"
WARSZAWA
Delfin zwyczajny
Żyją krócej. Czy delfiny zwyczajne wyginą?
METEO
imageTitle
Pobił rekord i usłyszał zarzuty. Zdradziły go wpisy w mediach społecznościowych
EUROSPORT
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
BIZNES
Jarosław Stróżyk
Działania "na terenie całej Polski". Szef SKW: może stąd dzisiaj mój strój
Polska
monitoring
Podbiegł i wbił mu nóż w plecy. Nagranie z monitoringu
Katowice
Aneke Rune
Matka znanego tenisisty atakuje władze tenisa
EUROSPORT
Napad na ulicy Teligi
Napad pod bankiem. Złodziej ukradł dużą sumę
WARSZAWA
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego
BIZNES
Do ataku na łódź miało dojść u wybrzeży Ameryki Południowej
USA uderzyły w kolejną łódź, tym razem na Pacyfiku
Świat
Szpital w Legnicy ze specjalną strefą dla pacjentów pod wpływem alkoholu
Setki pacjentów pod wpływem alkoholu i narkotyków. Szpital reaguje
Mgła, mglista pochmurna noc
Miejscami noc będzie deszczowa i mglista
METEO
Samolot szturmowy Su-25
Zmasowany atak na ważny zakład chemiczny w Rosji
Świat
Syryjskie siły bezpieczeństwa z ciężkim uzbrojeniem biorą udział w operacji po starciach z bojownikami powiązanymi z Asadem w Latakii
Walki z dżihadystami niedaleko granicy. Ich obóz "całkowicie otoczony"
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica