Sankcje na Rosję, atak na przedszkole, Izrael odrzuca orzeczenie

1. USA i UE nakładają sankcje na Rosję

Departament skarbu USA poinformował, że Stany Zjednoczone nakładają sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny paliwowe. Będą one dotyczyć Rosnieftu i Łukoilu oraz podległych im podmiotów.

Jednomyślność w sprawie nałożenia na Rosję 19. pakietu sankcji osiągnęły również kraje członkowskie Unii Europejskiej - podała duńska prezydencja.

2. Rosyjski atak na przedszkole

Rosyjski dron trafił w przedszkole w jednej z dzielnic Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy. Początkowo mer miasta Ihor Terechow informował o rannych dzieciach, ale ostatecznie te informacje się nie potwierdziły. Na miejscu wybuchł pożar.

W wyniku ataku zabity został jeden mężczyzna, kilka osób zostało rannych. "Rosja staje się coraz bardziej bezczelna" - skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

3. Izrael "kategorycznie odrzuca" orzeczenie o "obowiązku" w Strefie Gazy

Izrael ma obowiązek zapewniać podstawowe potrzeby mieszkańcom okupowanej Strefy Gazy - orzekł w środę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Uznał również, że musi wspierać w dostarczaniu pomocy Organizację Narodów Zjednoczonych i jej podmioty.

Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela oświadczyło, że "kategorycznie odrzuca orzeczenie MTS" i określiło je jako "polityczne".

4. Prokuratura o przesłuchaniu Katarzyny Tusk

Katarzyna Tusk-Cudna została przesłuchana 8 października 2025 r. w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym wykorzystywania oprogramowania Pegasus - potwierdził nam prok. Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

"Świadek została przesłuchana w wątku dotyczącym podejrzenia przekroczenia uprawnień przez prokuratorów, w tym ówczesnego Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, w związku z nieuprawnionym uzyskiwaniem i kopiowaniem materiałów objętych tajemnicą adwokacką i obrończą" - przekazał prok. Nowak.

5. Alert RCB: pirotechnika i drony

W czwartek Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie Filtrów w stolicy oraz w Pruszkowie. Będą się wiązały z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych oraz przelotami dronów.

"To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - apelują służby. Do mieszkańców trafiły esemesy z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, informujące o tej akcji.

