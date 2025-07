Fala upałów, Tusk rozmawia z astronautą, Rada Polityki Pieniężnej "zaskoczyła rynek"

Donald Tusk rozmawiał ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim Źródło: TVN24

1. Upalne dni

Znaczna część Europy zmaga się z ekstremalnym upałem. Fala upałów od środy ogarnęła także Polskę. Dziś na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie słonecznie i upalnie. Termometry pokażą od 23 do 36 stopni.

Podczas upałów drastycznie rośnie ryzyko odwodnienia, które może skutkować omdleniami lub zaburzeniami pracy serca czy ciśnienia tętniczego. Szczególnie niebezpieczne może to być w przypadku osób starszych. Lekarka radzi, o czym należy pamiętać, by w gorące dni jak najlepiej zadbać o zdrowie seniorów.

W ostatnich latach wzrost średniej globalnej temperatury i upały spowodował wzrost ekspozycji na ryzyko zdrowotne związane z wykonywaniem aktywności fizycznej na świeżym powietrzu o niemal 28 procent - wskazują autorzy raportu "Lancet Countdown on health and climate change", opublikowanego w 2024 roku na łamach prestiżowego czasopisma medycznego The Lancet.

Plażowicze wypoczywają korzystając ze słonecznej pogody na plaży w Gdańsku-Brzeźnie. Nad Polskę nadciągnęła fala upałów Źródło: PAP/Adam Warżawa

2. Tusk rozmawiał z polskim astronautą

Premier Donald Tusk rozmawiał z przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Stwierdził, że Uznański-Wiśniewski jest dla dzieci i młodych ludzi symbolem polskiej ambicji. Premier podkreślił, że misja polskiego astronauty jest impulsem i otwiera bardzo szeroko "nasze polskie okna na przestrzeń kosmiczną i na bardzo ambitną przyszłość".

Polski astronauta przypomniał, że kosmos inspirował go, odkąd był dzieckiem, i stwierdził, że motywacja do eksploracji jest "niesamowicie ważna" w życiu codziennym, "cokolwiek byśmy nie robili". Ponadto stwierdził, iż "jest przekonany", że takie obiekty jak ISS będą "kluczowe w budowaniu naszej przyszłości technologicznej". - Myślę, że mierzymy wysoko - wskazał.

Donald Tusk rozmawiał ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim Źródło: TVN24

3. Zaskoczenie decyzją w sprawie stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na zakończenie dwudniowego posiedzenia zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych - poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

"Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek", "Mamy niespodziankę" - tak ekonomiści komentują obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Analitycy wskazują jednak, że decyzja RPP jak najbardziej ma sens.

4. Porozumienie Dudy z Sikorskim

W trakcie spotkania na marginesie szczytu NATO szef MSZ Radosław Sikorski przystał, by ludzie prezydenta Andrzeja Dudy pozostali na stanowiskach ambasadorów - mówił w "Podcaście politycznym" w TVN24+ Konrad Piasecki.

Piasecki ocenił, że "to porozumienie na pewno oczyści przedpole (...), wobec czego dyskusja o tym, kogo wysłać na placówkę, będzie mogła być dyskusją, która będzie w innym stanie rzeczy prowadzona".

5. Minister za obowiązkiem noszenia kasków przez dzieci

- Chciałbym, żeby grono ekspertów, wszyscy ci, którzy stanowią Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zarekomendowali obowiązek stosowania kasku przez dzieci - powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak w debacie "Kask. Wybór czy obowiązek?" w TVN24+. - Jestem przekonany, że cała koalicja to poprze, mam nadzieję, że także opozycja poprze tego typu rozwiązanie - oświadczył.

Kiedy można spodziewać się posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego? - Chcę, żeby ona odbyła się jak najszybciej. Najprawdopodobniej odbędzie się ona 14 lipca. I po tym czasie będę chciał, oczywiście jeżeli eksperci na to wskażą (...), że powinien w Polsce być stosowany ustawowy obowiązek jazdy w kasku na rowerze i na hulajnodze elektrycznej przez dzieci - przekazał Klimczak.

