Oczekiwanie na odwet, czarna lista MSZ, Nawrocki zwrócił się do Tuska

Gen. Mieczysław Bieniek: przeciwlotnicza obrona Iranu nie istnieje Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Oczekiwanie na odwet Iranu

Irański prezydent Masud Pezeszkian zapowiedział odpowiedź na przeprowadzone w nocy z soboty na niedzielę ataki USA na obiekty nuklearne w Iranie.

Gen. Mieczysław Bieniek o odwecie Iranu Źródło: TVN24

Z kolei Ali Szamkhani, doradca irańskiego przywódcy duchowo politycznego ajatollaha Alego Chameneia oświadczył w niedzielę wieczorem, że bazy USA są "uprawnionym" celem ataków. Państwa Bliskiego Wschodu, na terenie których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe, szykują się na ewentualny odwet ze strony islamskiej republiki. W Arabii Saudyjskiej wprowadzono stan najwyższej gotowości, a rząd w Bahrajnie wezwał kierowców do unikania głównych dróg.

2. MSZ odradza podróże do trzech krajów

W związku z eskalacją konfliktu między Izraelem a Iranem, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim obywatelom podróże do Arabii Saudyjskiej, Omanu oraz Kataru.

Jak poinformowano, zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich poza UE, w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. Obywateli Polski dotyczy to w Omanie, gdzie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej. MSZ wydało też szczegółowe zalecenia dotyczące pozostałych dwóch ujętych w komunikacie państw.

3. Nawrocki zwrócił się do Tuska

Prezydent elekt Karol Nawrocki przemawiał w niedzielę w Pułtusku, gdzie z mieszkańcami spotkali się politycy PiS. Podczas swojego wystąpienia zwrócił się do premiera Donalda Tuska, nawiązując między innymi do kontrowersji związanych z wynikiem wyborów prezydenckich. - Tu jest Polska, tu jest Polska wolna, tu jest Polska suwerenna. Polska niepodległa i Polacy, którzy wybrali swojego prezydenta. A my, panie premierze, musimy się zacząć do siebie przyzwyczajać - mówił prezydent elekt.

Nawrocki do Tuska: musimy się zacząć do siebie przyzwyczajać, czas porzucić histerię Źródło: TVN24

W Pułtusku przemawiał także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polityk stwierdził, że Karol Nawrocki był kandydatem PiS. W trakcie kampanii partia, jak również sam kandydat, zapewniali jednak, że był on kandydatem obywatelskim.

4. Zamach na kościół

Co najmniej 20 osób zginęło w niedzielnym ataku na kościół Mar Elias w Damaszku, stolicy Syrii. Zdaniem rządzących ładunek zdetonował zamachowiec samobójca.

Atak na kościół w Damaszku, kilkadziesiąt ofiar Źródło: Reuters

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Syrii zamachowiec należał do Państwa Islamskiego.

Dowiedz się więcej: Zamachowiec samobójca w kościele. Kilkadziesiąt ofiar ataku

5. Tragiczne zderzenie pięciu samochodów

Na drodze wojewódzkiej między Barwicami a Czaplinkiem (Zachodniopomorskie) w niedzielę zderzyło się pięć aut. Jedna osoba zginęła, a cztery trafiły do szpitala.

W wypadku zginęła jedna osoba Źródło: KW PSP SZCZECIN

Jedną z rannych osób jest 10-letnie dziecko, które zostało przetransportowane do placówki medycznej śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja ma już wstępną hipotezę, jak doszło do tej tragedii.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo