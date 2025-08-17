Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Echa szczytu na Alasce, zaproszenie do Waszyngtonu, "katastrofalny" huragan

Władimir Putin i Donald Trump
Komentarze po spotkaniu Trumpa i Putina. USA "wyszły z roli wspierającego Ukrainę, a weszły w rolę mediatora"
Źródło: Martyna Olkowicz/Fakty po Południu TVN24
Nie cichną echa szczytu Władimira Putina i Donalda Trumpa na Alasce. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że spotka się z prezydentem USA w Waszyngtonie. Polska weźmie udział w niedzielnych rozmowach "koalicji chętnych" o zakończeniu wojny w Ukrainie. Erin, pierwszy huragan w tym sezonie na Atlantyku, osiągnął najwyższą, "katastrofalną" piątą kategorię. Iga Świątek zagra w niedzielę półfinałowy mecz w turnieju WTA1000 w Cincinnati.

1. Komentarze po spotkaniu Putin-Trump

Nie cichną komentarze po spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. W sobotę wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali europejscy przywódcy i opowiedzieli się w nim za gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pod dokumentem podpisali się prezydenci Francji, Niemiec, Finlandii, premierzy Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, a także przewodniczący Rady Europejskiej i szefowa Komisji Europejskiej.

Ostrożniejsi w komentowaniu byli przywódcy Węgier i Słowacji. Nie odnieśli się bezpośrednio do wsparcia Ukrainy, a także nie potępili rosyjskiej inwazji. 

Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin
Jest oświadczenie europejskich liderów po rozmowie Trump-Putin

Spotkanie na Alasce komentują również amerykańscy politycy. Jak donosi brytyjski dziennik "Financial Times" Trump jest krytykowany za swoją postawę wobec Putina.

- Nie podobało mi się przyjęcie Putina na czerwonym dywanie ani sygnał, jaki dał Trump, witając go oklaskami. Myślę, że wszyscy byli nieco zaskoczeni brakiem szczegółów i nietypową konferencją prasową po spotkaniu - skomentował cytowany przez "Financial Times" Lindsey Graham, senator Partii Republikańskiej.

Władimir Putin i Donald Trump
Władimir Putin i Donald Trump
Źródło: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

2. Zełenski poleci do Waszyngtonu

W sobotę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że na zaproszenie Trumpa złoży w poniedziałek wizytę w Waszyngtonie, gdzie będzie rozmawiał o inicjatywach na rzecz zakończenia wojny. Wyraził też poparcie dla trójstronnego spotkania Ukraina-Ameryka-Rosja.

Jak donosi "New York Times" zaproszenie na poniedziałkowe spotkanie w Białym Domu mieli otrzymać także europejscy przywódcy.

Europejscy liderzy, Zełenski i Trump. Jest zaproszenie do Białego Domu
Europejscy liderzy, Zełenski i Trump. Jest zaproszenie do Białego Domu

3. Rozmowy "koalicji chętnych"

Pałac Elizejski poinformował, że liderzy państw wchodzących w skład "koalicji chętnych" wezmą udział w niedzielę po południu w wideokonferencji w celu omówienia kolejnych etapów rozmów pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie.

Szef MSZ Radosław Sikorski w sobotę wieczorem w "Faktach po Faktach" w TVN24 przekazał, że Polska również weźmie udział w tych rozmowach.

"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"
"Trump już jest za to krytykowany, media rosyjskie są w euforii"

Polska

4. Huragan Erin nad Atlantykiem

Erin, pierwszy huragan w tym sezonie na Atlantyku, osiągnął najwyższą, "katastrofalną" kategorię 5. – ogłosiło w sobotę amerykańskie Narodowe Biuro ds. Huraganów.

Według prognoz NHC huragan przejdzie w niedzielę na północ od Portoryka i Wysp Dziewiczych, a następnie skieruje się na północ, przechodząc na wschód od wysp Turks i Caicos oraz Bahamów i dalej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż wschodniego wybrzeża USA.

Bezpośrednie uderzenie w ląd nie jest przewidywane, ale wyspom leżącym najbliżej jego trasy mogą się spodziewać ulewnych deszczów, co wywoła zagrożenie powodziami, lawinami błotnymi i osunięciami ziemi – ostrzegli meteorolodzy.

Huragan Erin
Huragan Erin (wideo bez dźwięku)
Źródło: CSU/CIRA & NOAA, Reuters

5. Świątek zagra w półfinale turnieju w Cincinnati

Iga Świątek jest na dobrej drodze do pierwszego w karierze tytułu w turnieju WTA1000 na kortach twardych w Cincinnati. Polska tenisistka w półfinale zmierzy się z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną.

Mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 19 polskiego czasu.

Pogoda na dziś

Niedziela przyniesie dość pogodną aurę, ale już bez upałów. Miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.

Autorka/Autor: os

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GAVRIIL GRIGOROV/PAP/EPA

