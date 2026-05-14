"Wracamy do normalności". Jest decyzja Magyara Oprac. Mikołaj Stępień

Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

"Dziś, po czterech latach, kończy się związany z wojną stan wyjątkowy na Węgrzech, a wraz z nim kończy się również rządzenie za pomocą dekretów wprowadzone przez rząd Orbana sześć lat temu. Wracamy do normalności" - napisał nowy premier Węgier Peter Magar w serwisie X.

As of today, after four years, the wartime state of emergency in Hungary is ending, and with it we are also putting an end to the decree-based emergency rule introduced by the Orbán government six years ago.

We are returning to normality. — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 14, 2026

Węgierskie prawo przewiduje trzy szczególne sytuacje prawne: stan wojny, stan wyjątkowy i stan zagrożenia. We wszystkich trzech przypadkach rząd ma prawo wydawać dekrety.

Stan wyjątkowy na Węgrzech

Rząd Viktora Orbana ogłosił stan wyjątkowy w 2020 roku, powołując się na pandemię COVID-19, a następnie utrzymał go w 2022 roku, argumentując to wojną na Ukrainie. Od tamtego momentu Budapeszt regularnie przedłużał obowiązywanie stanu wyjątkowego.

Po zwycięstwie swojego ugrupowania w wyborach z 12 kwietnia Peter Magyar zwrócił się do ustępującego rządu z prośbą o przedłużenie stanu wyjątkowego do 31 maja, by zyskać czas na dostosowanie ustawodawstwa. "Przyszły rząd będzie musiał zmienić 150-160 ustaw" - argumentował Magyar. Odchodząca władza nie przedłużyła stanu wyjątkowego, ale podczas sesji inauguracyjnej nowego parlamentu przegłosowano decyzję, którą dekrety wydane w stanie wyjątkowym zmieniono w stałe ustawodawstwo.

Nowy parlament utrzymał m.in. środki ochronne dla rolników dotkniętych przymrozkami, suszą lub afrykańskim pomorem świń czy ceny maksymalne paliw i kilku innych produktów.

