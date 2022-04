Citizen Lab: za pomocą Pegasusa inwigilowano sieć w siedzibie brytyjskiego rządu

Z analizy Citizen Lab wynika, że za pomocą Pegasusa w lipcu 2020 roku zainfekowano urządzenie podłączone do sieci w biurze brytyjskiego premiera przy Downing Street 10. - Podejrzewamy, że mogło dojść do wycieku danych - powiedział Bill Marczak z Citizen Lab w rozmowie z "The New Yorker", amerykańskim tygodnikiem, który opisał sprawę. Dziennikarze tego magazynu potwierdzili, że doszło do włamania do sieci siedziby rządu. Urzędnik, z którym rozmawiali, nie był jednak w stanie powiedzieć, jakiego oprogramowania do tego użyto.