Świat Papież Leon XIV w kokpicie samolotu. "Pasjonuje się lotnictwem" Oprac. Adam Styczek |

Papież Leon XIV w kabinie pilotów samolotu Air France Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: x.com/Armee_de_lair

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Leon XIV zakończył intensywną, czterodniową wizytę we Francji. Tamtejsi hierarchowie kościelni liczyli, że papież pomoże odbudować wizerunek Kościoła, nadszarpnięty raportem o nadużyciach seksualnych ze strony duchownych.

Hierarcha podczas lotu z Lourdes do Metz zasiadł w kabinie pilotów. W trakcie krótkiej rozmowy kapitan statku udzielił papieżowi krótkiej lekcji na temat elementów sterowania maszyną.

Papież w kokpicie samolotu Air France Źródło zdjęcia: Reuters

- Ojciec Święty przebywał w kabinie przez cały czas trwania przelotu - powiedział Eric Marguerite, drugi pilot maszyny. - Prowadziliśmy z nim nieformalne rozmowy. Pasjonuje się on lotnictwem, samochodami i mechaniką w ogóle - dodał.

Lotem dowodziła kapitan Clemence Coussonneau, a maszynę eskortowały dwa myśliwce Rafale, lecące w odległości około 50 metrów od samolotu papieża, co na zdjęciu opublikowanym w serwisie X pokazał prezydent Emmanuel Macron.

- Przekazaliśmy mikrofon Ojcu Świętemu, który porozmawiał z pilotami myśliwców Rafale - powiedział drugi pilot samolotu.

Bienvenue à Metz, Très Saint-Père. pic.twitter.com/V2X5j6zAjS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 28, 2026 Rozwiń

- Udzielił im błogosławieństwa, a także wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom służb dbającym o bezpieczeństwo ludzi oraz krzewiącym pokój na świecie - przekazał. Papież znalazł również czas, by przywitać się z personelem pokładowym.

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Wizyta papieża Leona XIV we Francji

Plan podróży pierwszego w historii papieża z USA po Francji obejmował sześć wydarzeń w Lourdes - mieście u podnóża Pirenejów, które każdego roku przyciąga około trzech milionów pielgrzymów odwiedzających sanktuarium maryjne oraz miejsce słynące z wód o rzekomych właściwościach uzdrawiających.

W poniedziałek w Metz papież zwrócił uwagę na kwestię wojny na Ukrainie, choć nie wspomniał o niej wprost. Leon ponownie wyraził również sprzeciw wobec rosnących wydatków na zbrojenia w Europie.

Papież Leon XIV w drodze na maszę na Placu Zgody w Paryżu Źródło zdjęcia: Maurizio Brambatti/PAP/EPA

Następnie papież odprawił mszę świętą z udziałem tysięcy miejscowych katolików w XIII-wiecznej gotyckiej katedrze, gdzie chwalił wielokulturową tożsamość Europy. - Przyszłość Europy nie leży w jednolitości, lecz w harmonii różnorodności - powiedział.