Papież Leon XIV i "destrukcyjne skutki imperium pieniądza". O co chodzi?

Leon XIV na samym początku pontyfikatu jasno wskazał, że jego celem jest kontynuacja myślenia i działania Leona XIII, czyli papieża, który - jako pierwszy w historii Kościoła - odpowiedział na wyzwanie rewolucji przemysłowej i związany z nim "dziki kapitalizm". Encyklika "Rerum novarum" była pod koniec XIX wieku dokumentem, który wprowadził do życia Kościoła nie tylko sprzeciw wobec bezlitosnego dla robotników systemu ekonomicznego. Ukształtowała także chrześcijańskie związki zawodowe, a z czasem i polityczną chadecję, która - w drugiej połowie XX wieku, wraz z socjaldemokracją - budowała państwo socjalne.