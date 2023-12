Papież Franciszek: módlmy się o pokój, walczmy o pokój

Media pokazują nam, co powoduje wojna. Widzieliśmy Syrię, widzimy Gazę, myślimy o umęczonej Ukrainie - mówił papież Franciszek w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański w Watykanie. Podkreślił, że "narody chcą pokoju". - Módlmy się o pokój, walczmy o pokój - apelował. We wtorek Kościół obchodzi uroczystość świętego Szczepana, pierwszego męczennika.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na południową modlitwę Anioł Pański papież ponowił życzenia pokoju i dobra, które "rozbudzają narodziny Pana".

Podziękował następnie wszystkim, którzy przysłali mu świąteczne życzenia z Rzymu i z całego świata. - Dziękuję przede wszystkim za wasze modlitwy. Módlcie się dalej za papieża, to jest potrzebne - dodał.

"Narody chcą pokoju"

Franciszek nawiązał do obchodzonej w drugi dzień Świąt uroczystości świętego Szczepana. - Jestem blisko wspólnot chrześcijańskich, które cierpią z powodu dyskryminacji i wzywam je do trwania w miłości do wszystkich walcząc pokojowo o sprawiedliwość i wolność religijną - oświadczył.