Gigantyczne zapadlisko w centrum miasta. Samochód utknął na skraju

Ogromne zapadlisko w centrum Bangkoku

Ogromna wyrwa powstała około godziny 7 czasu lokalnego na ulicy Samsen w centrum Bangkoku, która biegnie nad linią metra. Zapadlisko, rozciągające się na obszarze 900 metrów kwadratowych, powstało przed szpitalem Vajira. Placówka tymczasowo wstrzymała działalność, a pacjenci zostali ewakuowani.

Ogromna dziura po zawaleniu się ziemi w Bangkoku

Zapadlisko w Bangkoku. Seria awarii

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych, widać jak zapadlisko się poszerza, a ogromna dziura pochłania kolejne fragmenty drogi. Zapadająca się ziemia przewracała słupy elektryczne, doprowadzając do spięć i wybuchów instalacji.

Na skraju ogromnego zapadliska utknęła Toyota Vigo. Po kilku godzinach służbom ratunkowym udało się - przy użyciu dźwigu - wydostać pojazd z potrzasku.

Ogromna dziura po zawaleniu się ziemi w Bangkoku

Doszło również do pęknięcia dużej magistrali wodociągowej, co spowodowało zalanie dziury wodą i przyczyniło się do dalszego osuwania się ziemi.

W okolicy wstrzymano ruch samochodowy, ewakuowano także część pobliskich budynków. Nie ma informacji o ofiarach.

