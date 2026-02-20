Logo strona główna
Świat

"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa

Donald Trump
Trump: Iran nie może mieć broni jądrowej
Źródło: Reuters
Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam - oznajmił Donald Trump w odpowiedzi na pytanie o ewentualny "ograniczony" atak na Iran. Według "Wall Street Journal" prezydent USA zastanawia się nad taką opcją, aby wywrzeć presję i skłonić Teheran do zawarcia porozumienia w sprawie programu nuklearnego.

Podczas piątkowego śniadania z gubernatorami stanów w Białym Domu prezydent USA został zapytany przez jednego z dziennikarzy, czy rozważa "ograniczony" atak na Iran.

- Chyba mogę powiedzieć, że rozważam - odparł Donald Trump.

Nie rozwinął swojej wypowiedzi, ale dodał chwilę później, pytając: - Co to jest za osoba, która pyta, czy rozważam atak?

Zadane pytanie dotyczyło czwartkowych doniesień "Wall Street Journal" o tym, że Trump rozważa "wstępny, ograniczony atak militarny na Iran, aby zmusić go do spełnienia żądań dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego". Byłby to pierwszy krok mający na celu wywarcie presji na Teheran, aby zawarł porozumienie, ale nie doprowadziłby do ataku na pełną skalę, który mógłby sprowokować poważny odwet.

Prezydent jednak nie podjął jeszcze decyzji o ataku na jakąkolwiek skalę - przekazały dziennikowi źródła. Ma rozważać różne opcje: od trwającej tydzień kampanii ataków, mających na celu wymuszenie zmiany reżimu, po mniejszą falę ataków na irański rząd i obiekty wojskowe.

Napięcia wokół Iranu

Według gazety Trump mógłby wydać rozkaz w ciągu najbliższych dni. W czwartek podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju prezydent podkreślił, że ma nadzieje na wypracowanie porozumienia z Iranem i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni.

Norwedzy pełnią służbę przy samolocie C-130J Hercules w bazie lotniczej Al-Asad w Iraku w ramach operacji Inherent Resolve (2025)
Ewakuują żołnierzy z Bliskiego Wschodu. Rośnie obawa przed konfliktem
Teheran, Iran
Apel Tuska do Polaków. "Natychmiast opuścić"
Polska
Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78)
"Trump nie podjął ostatecznej decyzji", ale wojsko ma być gotowe w sobotę

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podsumowując wynik wtorkowych negocjacji w Genewie, stwierdziła w środę, że mimo pewnego postępu stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne.

Komentatorzy przypominali, że przed czerwcowym uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu Trump zapowiadał podjęcie decyzji w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy atak nastąpił trzy dni po tej zapowiedzi.

pc

Donald Tusk wzywa do natychmiastowego opuszczenia Iranu

pc
Opracował Adrian Wróbel/akr

Źródło: PAP, Wall Street Journal

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

