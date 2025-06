Odwet Iranu. Rakiety poleciały w kierunku Izraela Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W nocy z czwartku na piątek i nad ranem Izrael przeprowadził atak na Iran. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że są to uderzenia wyprzedzające, których celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej.

W odwecie Iran zaatakował Izrael rakietami w piątek około godziny 20 czasu polskiego.

W izraelskich miastach rozległy się syreny i wybuchy.

Agencja Reutera, powołując się na izraelskiego urzędnika, poinformowała, że transmisja wypowiedzi rzecznika izraelskiego wojska generała Effie'ego Defrina została przerwana z powodu zbliżającego się ataku Iranu.

Rzecznik zdążył powiedzieć, że Izrael posiada potencjał, który pozwoli mu się obronić, bez pomocy sojuszników, przed każdym irańskim atakiem. Poinformował też o ataku na ośrodek nuklearny w Isfahanie oraz przekazał, że Izrael zaatakował w Iranie ponad 200 celów.

Atak Iranu na Tel Awiw Źródło: Reuters

Wybuchy i alarm w Izraelu

Niedługo później izraelskie wojsko zidentyfikowało dziesiątki rakiet wystrzelonych z Iranu w kierunku terytorium Izraela - poinformowała agencja Reutera. Armia wezwała obywateli w całym kraju do szukania schronienia w bezpiecznych miejscach. "Ludzie proszeni są o przejście do chronionego obszaru i pozostanie tam do odwołania" - podano w komunikacie.

W stronę Izraela lecą dziesiątki rakiet, w Tel Awiwie i Jerozolimie słychać syreny alarmowe oraz eksplozje.

Jak podaje CNN, 7 osób zostało lekko rannych po irańskim uderzeniu na granicy Tel Awiwu i miasta Ramat Gan.

Widok na Kopułę na Skale w Jerozolimie, w tle unoszący się dym Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

"Zemsta się rozpoczęła"

Agencja Reutera przytoczyła słowa wysokiego rangą irańskiego urzędnika, który przekazał, że "zemsta właśnie się rozpoczęła".

Atak Izraela na Iran Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

"Zapłacą wysoką cenę za zabicie naszych dowódców, naukowców" - ostrzegł Iran. - Nigdzie w Izraelu nie będzie bezpiecznie, nasza zemsta będzie bolesna" - dodał.

