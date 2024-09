Od tej eksplozji zadrżała ziemia. Ukraińcy zaatakowali nową bronią?

Siły ukraińskie mogły użyć do ataku na magazyn amunicji w obwodzie twerskim w Rosji nowej broni: drona rakietowego Palianyca - podał ukraiński portal wojskowy Defense Express. W składzie Rosjanie przechowywali pociski balistyczne i bomby kierowane. O nowej broni Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił już w sierpniu.

Dźwięk silnika odrzutowego na nagraniu

Ukraiński portal wojskowy Defense Express napisał, że w wysadzonym magazynie Rosjanie mogli zgromadzić nawet 30 tysięcy ton amunicji. "Eksplozje w wyniku trafienia były tak potężne, że doszło do niewielkiego trzęsienia ziemi" - przekazał ten serwis.

Na jednym z nagrań - stwierdził Defense Express - słychać odgłos silnika rakietowego, co oznacza, że siły ukraińskie mogły użyć do ataku nowej broni: drona rakietowego Palianyca. Defense Express dodał, że Palianyca może bez trudu pokonać odległość do miasta Toropiec w obwodzie twerskim, oddalonym od granicy z Ukrainą o blisko pół tysiąca kilometrów.