Umie przygotować jajecznicę i założyć skarpetki. Prototypowy "opiekun" pomoże seniorom

Jak opisuje Reuters, osoby urodzone w latach 1947-1949, nazywane pokoleniem wyżu demograficznego ukończyły w 2024 roku co najmniej 75 lat, co pogłębiło poważny niedobór pracowników opieki nad osobami starszymi.

Nowy robot zakłada skarpetki i robi pranie

150-kilogramowy humanoidalny robot ze sztuczną inteligencją o nazwie AIREC jest prototypem przyszłego "opiekuna" dla szybko starzejącego się społeczeństwa Japonii. Niedawno pochylił się nad mężczyzną leżącym na plecach, delikatnie położył mu rękę na kolanie, a drugą na ramieniu, po czym przewrócił go na bok. To manewr, który może być wykorzystywany do pomocy w zmianie pieluch lub zapobiegania odleżynom u osób starszych.