"Pomyślałem: to niemożliwe, że Bob został papieżem". Przyjaciel papieża w rozmowie z Marcinem Wroną

O. McCarthy, przyjaciel Leona XIV: To niewyobrażalne. Wszyscy mówili, że ponieważ jest Amerykaninie to się nigdy nie stanie

Jedliśmy obiad i oglądaliśmy konklawe. Nagle usłyszałem jego imię i krzyknąłem: to on! Moi bracia oszaleli - wspominał w rozmowie z Marcinem Wroną z "Faktów" TVN ojciec Tom McCarthy, wieloletni przyjaciel nowego papieża Leona XIV. - Pomyślałem sobie: to niemożliwe, że Bob został papieżem - dodał.

Kluczowe fakty: Robert Prevost został wybrany na nowego Ojca Świętego, przyjął imię Leon XIV.

Nowy papież pochodzi z Chicago, ale ma też długie doświadczenie posługi w Peru. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów. Wywodzi się z zakonu augustianów.

Marcin Wrona z "Faktów" TVN rozmawiał z przyjacielem nowego papieża ojcem Tomem McCarthym.

Po godzinie 18 w czwartek z komina na dachu Kaplic Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Wiadomość o wyborze nowego papieża ogłosił z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti. Nowo wybrany papież, kardynał Robert Prevost z USA przyjął imię Leon XIV. Był uważany za jednego z papabili.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona rozmawiał z ojcem Tomem McCarthym, bratem zakonnym i przyjacielem nowego papieża, który zna Leona XIV od ponad 40 lat. Poznali się w zakonie augustianów.

- To niewyobrażalne. Wszyscy mówili, że ponieważ jest Amerykaninem, to się nigdy nie stanie - mówił poruszony ojciec McCarthy, dyrektor sanktuarium świętej Rity w Chicago. W rozmowie z naszym dziennikarzem opowiedział o chwili, kiedy dowiedział się, że jego wieloletni przyjaciel został wybrany na głowę Kościoła.

- Oprowadzałem wycieczkę 72 uczniów ze szkoły podstawowej po naszej kaplicy i opowiadałem im o konklawe. Potem jedliśmy obiad i oglądaliśmy konklawe. Nagle usłyszałem jego imię i krzyknąłem: to on! Moi bracia oszaleli, a dzieci zaczęły krzyczeć, że znają kogoś, kto zna papieża. To było wspaniałe - wyznał duchowny. - Pomyślałem sobie, że to niemożliwe, że Bob, tak go znaliśmy jako naszego brata Boba, został papieżem Leonem XIV - dodał.

Pokój w klasztorze augustianów w Chicago, gdzie zatrzymał się w 2023 roku obecny papież Leon XIV Źródło: TVN24

"Normalny człowiek"

Marcin Wrona był w pokoju, w którym Leon XIV spędził wakacje w sierpniu 2023 roku. Duchowny przyjechał wówczas do miejsca, z którego się wywodzi, do południowego Chicago. Zatrzymał się u siebie w klasztorze, w bardzo skromnym pokoju.

- Gdy zapytałem ojca McCarthy'ego o jego wspomnienia z pierwszego spotkania z papieżem sprzed 42 lat, mówi: normalny człowiek. On ma taką cechę, że gdy z tobą rozmawia, to słucha cię całym sobą. Masz wrażenie, że jest kompletnie skupiony na tobie, chce ciebie poznać, chce ciebie zrozumieć - relacjonował dziennikarz, przywołując słowa ojca McCarthy'ego.

Relacja reportera "Faktów" TVN po spotkaniu z przyjacielem papieża, ojcem Tomem McCarthym Źródło: TVN24