Po 32 latach rozwiązano zagadkę kobiety z tatuażem skorpiona. Jej nadpalone ciało znaleziono przy plaży

Kobieta, której nadpalone ciało znaleziono we wrześniu 1991 roku na nowojorskiej Staten Island, to 30-letnia Christine Belusko - przekazała lokalna prokuratura. Tożsamość ofiary została ustalona po ponad trzech dekadach dzięki badaniu DNA. Śledczym wciąż nie udało się zlokalizować córki Christine, Christy Nicole. W momencie śmierci matki miała dwa lata.

O rozwiązaniu zagadki kryminalnej sprzed lat nowojorska prokuratura poinformowała na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek 21 marca. Jak przekazali śledczy, tożsamość zamordowanej w 1991 roku kobiety udało się ustalić dzięki analizie pobranego od niej materiału genetycznego. Badanie wykazało, że ofiarą była 30-letnia Christine Belusko, mieszkająca wówczas w New Jersey.

- Poinformowaliśmy już rodzinę. Nadal staramy się dotrzeć do Christy Nicole, aby powiedzieć jej, kim była jej matka oraz co zrobiliśmy, by rozwiązać tę sprawę - powiedział na wtorkowej konferencji Michael McMahon, prokurator okręgowy ze Staten Island. - Nigdy nie zwrócimy jej matki, ale chcemy, by Christa Nicole, a także jej rodzina, wiedzieli, że nigdy nie została ona zapomniana - dodał.