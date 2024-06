Brytyjscy naukowcy opracowali test krwi, który - jak przekonują - pozwala przewidzieć nawrót raka piersi nawet 41 miesięcy przed potwierdzeniem diagnozy w badaniach. Dzięki wczesnemu wykryciu oznak choroby można wcześniej wdrożyć odpowiednie leczenie, a to zwiększa szanse wydłużenia życia chorego.

Ultraczuły tekst krwi zaprezentowano podczas konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), która we wtorek zakończyła się Chicago. Uczestniczyło w niej ponad 40 tys. specjalistów ze świata. Jednym z głównych tematów była wczesna diagnostyka wykrywania choroby nowotworowej i jej nawrotów.

Test krwi a nowotwór piersi

Fragmenty komórek rakowych, a nawet całe komórki w krwiobiegu, pochodzą z rozwijających się guzów. O nawrocie raka mogą świadczyć fragmenty DNA komórek nowotworowych, pojawiające się już po leczeniu. Zawierają one nowe mutacje i mają inny "profil genetyczny" po tym, jak dochodzi do powstania przerzutów - na tyle jeszcze małych, że nie wywołują żadnych dolegliwości, ani nie są widoczne w dostępnym badaniu obrazowym. Nową nadzieją wczesnego wykrywanie nawrotu choroby jest zatem płynna biopsja, rozwijana od lat i dająca coraz lepsze efekty.

Nowy ultraczuły test brytyjskich specjalistów przebadano dotąd na 78 pacjentkach z różnego typu wczesną postacią raka piersi. Potrafi on wyśledzić 1800 mutacji występujących we krwi pacjentki uwolnionych przez komórki nowotworowe. Mutacje komórek rakowych wykryto u 11 kobiet, u których doszło do nawrotu choroby.