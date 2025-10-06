Piloci zauważyli drony. Nerwowa noc na europejskim lotnisku

Lotnisko w Oslo na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Starty i lądowania na lotnisku Oslo-Gardermoen zostały wstrzymane, gdy piloci jednego z lądujących samolotów zgłosili kontroli lotów, że zaobserwowali od trzech do pięciu dronów na podejściu do lotniska. Maszyny m.in. z Kopenhagi, Frankfurtu, Zurychu i Londynu musiały czekać, krążąc przez ponad godzinę w oczekiwaniu na wyjaśnienie sytuacji.

Opóźniony z tego powodu był także samolot linii Norwegian lecący z Gdańska, który po godzinie otrzymał pozwolenie na lądowanie. Sytuacja na lotnisku wróciła do normy dopiero nad ranem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Prace kolejnego lotniska zakłócone. Zagrożenie dla startów i lądowań

Żaden samolot nie został skierowany na alternatywne lotniska.

Lotnisko w Oslo. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: EQRoy/Shutterstock

Dochodzenie policji

Norweski dziennik "Aftenposten" przekazał, że policja zaczęła poszukiwania odpowiedzialnych za naruszenie zakazu lotów dronami. Powiadomiona miała zostać również służba bezpieczeństwa PST.

Ostatnio drony zaobserwowano w Norwegii m.in. nad wojskową bazą lotniczą w Oerland, w okolicy platformy wiertniczej Sleipner na Morzu Północnym i w strefie lądowania lotniska w Broeynoeysund. 23 września z tego samego powodu przez kilka godzin był zamknięty port lotniczy Oslo-Gardermoen.

Agencja Reuters przypomniała, że w ostatnim czasie lotniska w Kopenhadze, Oslo czy Monachium wstrzymywały pracę i odwoływały loty z powodu obecności dronów w pobliżu portów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD