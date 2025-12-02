Logo strona główna
Świat

Nowa strategia Norwegów. "Każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona"

shutterstock_2534709273
Manewry Arrow 18 z udziałem USA i Norwegii
Źródło: Fińskie wojska lądowe
Bezzałogowce mają znaleźć masowe zastosowanie w wielu rodzajach sił zbrojnych, a docelowo każdy żołnierz będzie umiał obsłużyć drona - zapowiedziało norweskie ministerstwo obrony, ogłaszając nową strategię dronową. Kluczową rolę we wdrażaniu strategii ma odgrywać własny przemysł obronny.

Podstawą norweskiej strategii stały się najnowsze doświadczenia z wojny w Ukrainie i konfliktu między Azerbejdżanem a Armenią o Górny Karabach. - Drony szybko stały się ważnym elementem nowoczesnej potęgi militarnej – przyznał minister obrony Norwegii Tore O. Sandvik.

- Doświadczenia między innymi z Ukrainy wyraźnie pokazują, jak zmieniają reguły gry na polu bitwy. Dlatego musimy skutecznie zwiększać nasze możliwości wykorzystania dronów i obrony przed nimi - powiedział szef resortu obrony.

CZYTAJ RÓWNIEŻ – Wywiad wojskowy Norwegii: stoimy w obliczy najpoważniejszego zagrożenia od dziesięcioleci

Norwegowie planują masowo wykorzystywać bezzałogowce. Marynarka wojenna będzie rozwijać systemy podwodne i nawodne. Stopniowo drony mają przejąć część zadań śmigłowców pokładowych. Siły powietrzne wdrożą drony rozpoznawcze, a wspólnie z Wielką Brytanią rozwiną systemy zwiadu dalekiego zasięgu.

W wojskach lądowych uruchomiony zostanie program powszechnego wdrażania dronów taktycznych, które mają wspierać oddziały we wskazywaniu celów i rozpoznaniu.

Każdy norweski żołnierz będzie operatorem drona
Każdy norweski żołnierz będzie operatorem drona
Źródło: Shutterstock

Norwegia tworzy efektywną obronę przeciwdronową

Odpowiadający za realizację nowej strategii gen. bryg. Kaare Haugen zwrócił uwagę na rozwój liczby żołnierzy, którzy będą pilotować bezzałogowce.

- Wzrost jest tu bezprecedensowy. Dzięki szkoleniom internetowym liczba wyszkolonych operatorów zwiększyła się w tym roku o 700 procent. Docelowo każdy żołnierz będzie musiał umieć obsłużyć drona - zapowiedział gen. Haugen.

W dokumencie za największe wyzwanie uznano stworzenie efektywnej obrony przeciwdronowej. Według jej autorów konflikt w Ukrainie pokazał, że nie da się wykorzystywać drogich systemów przeciwlotniczych do zwalczania tanich dronów kamikadze.

- Będziemy więc rozwijać wielowarstwową obronę łączącą zakłócanie, wykrywanie, kinetyczne środki rażenia i ochronę obszarową. Obejmiemy nią zarówno bazy, jak i jednostki mobilne - ogłosił norweski wojskowy.

Najistotniejszą rolę w szybkim wdrożeniu strategii wykorzystania bezzałogowców ma odgrywać norweski przemysł obronny i technologiczny. Producenci i ośrodki badawcze mają przeanalizować, w jaki sposób Norwegia będzie mogła uniezależnić się importu podzespołów np. z Chin lub zastąpić je elementami pochodzącymi z krajów sojuszniczych. Przemysł ma mieć moce do szybkiego skalowania produkcji i utrzymania przewagi technologicznej.

- To, że w tej chwili mamy niewiele maszyn, ma oznaczać wyłącznie tyle, że dzięki skoordynowanemu zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć naszemu wojsku tyle sprzętu, ile będzie potrzeba - wyjaśnił gen. Haugen.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica