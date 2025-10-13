Logo strona główna
Świat

Wieś walczy o przetrwanie. Oferuje mieszkanie za darmo przez rok

norwegia shutterstock_2614502975
Poranne spacery na łono natury będą stałą częścią dnia norweskich przedszkolaków
We wsi Kokelv nie brakuje zapierających dech w piersiach widoków i dzikiej przyrody. Brakuje jej za tylko mieszkańców. Ten problem ma rozwiązać wyjątkowa oferta.

Kokelv to urokliwa miejscowość w gminie Hammerfest, położona wzdłuż fiordu Revsbotn, u ujścia rzeki Russelva. Kompromis między morzem a górami? Tu nie trzeba wybierać. Jednak wioska mierzy się z niedoborem mieszkańców. Dlatego proponuje darmowe mieszkanie komunalne na rok. Gmina liczy, że przyciągnie tą propozycją młode rodziny z dziećmi. Oszacowała, że projekt, przyjęty na początku października przez lokalnych polityków, potrwa trzy lata - donosi norweski portal NRK. Na nowych mieszkańców czekają dwie nieruchomości komunalne.

Norwegia
Norwegia
Źródło: Wirestock Creators/Shutterstock

Standardowy koszt wynajmu domów, które będą teraz bezpłatne przez pierwszy rok, to obecnie 9 tys. koron miesięcznie (3,3 tys. zł). Po pierwszym - darmowym - roku, przez kolejne dwa lata najemcy będą płacić połowę ceny, w czwartym roku zostanie wprowadzony standardowy czynsz. Ale tym, którzy ukończą trzyletni okres zamieszkania, oferowana będzie tez możliwość zakupu domu w atrakcyjnej cenie.

Swoją propozycję gmina kieruje przede wszystkim do rodziców małych dzieci, ale rozważane są również inne osoby. Jednak nie jest idealnie - choć wizja zorzy polarnej i dzikiej przyrody może wydawać się kusząca, to do najbliższego miasteczka z tej arktycznej wioski trzeba jechać ponad godzinę. Władze informują, że w pobliżu dostępna jest praca w rolnictwie i rybołówstwie, czy turystyce. Mogą udzielić też pomocy przy założeniu własnej firmy lub umożliwieniu pracy zdalnej. Nie ma też problemów z dostaniem się do placówki edukacyjnej - miejsce dla dzieci osób, które skorzystają z projektu, jest gwarantowane. Obecnie przedszkole stoi puste, szkoła ma czterech uczniów. Cała wioska liczy zaś około 80 mieszkańców.

Wniosek o pobyt próbny w Kokelv można zgłaszać poprzez stronę gminy do 16 listopada. W dokumencie należy opisać swoją sytuację i czas planowanego mieszkania. Priorytetowo są traktowani kandydaci, którzy mają konkretne plany dotyczące pracy lub działalności gospodarczej w gminie.

Opuszczony dom za cenę filiżanki kawy. Bajka czy udręka?
Dowiedz się więcej:

Opuszczony dom za cenę filiżanki kawy. Bajka czy udręka?

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: NRK, Hammerfest Kommune

Źródło zdjęcia głównego: Wirestock Creators/Shutterstock

Norwegia Demografia
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica