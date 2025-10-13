Wieś walczy o przetrwanie. Oferuje mieszkanie za darmo przez rok

Poranne spacery na łono natury będą stałą częścią dnia norweskich przedszkolaków

Kokelv to urokliwa miejscowość w gminie Hammerfest, położona wzdłuż fiordu Revsbotn, u ujścia rzeki Russelva. Kompromis między morzem a górami? Tu nie trzeba wybierać. Jednak wioska mierzy się z niedoborem mieszkańców. Dlatego proponuje darmowe mieszkanie komunalne na rok. Gmina liczy, że przyciągnie tą propozycją młode rodziny z dziećmi. Oszacowała, że projekt, przyjęty na początku października przez lokalnych polityków, potrwa trzy lata - donosi norweski portal NRK. Na nowych mieszkańców czekają dwie nieruchomości komunalne.

Standardowy koszt wynajmu domów, które będą teraz bezpłatne przez pierwszy rok, to obecnie 9 tys. koron miesięcznie (3,3 tys. zł). Po pierwszym - darmowym - roku, przez kolejne dwa lata najemcy będą płacić połowę ceny, w czwartym roku zostanie wprowadzony standardowy czynsz. Ale tym, którzy ukończą trzyletni okres zamieszkania, oferowana będzie tez możliwość zakupu domu w atrakcyjnej cenie.

Swoją propozycję gmina kieruje przede wszystkim do rodziców małych dzieci, ale rozważane są również inne osoby. Jednak nie jest idealnie - choć wizja zorzy polarnej i dzikiej przyrody może wydawać się kusząca, to do najbliższego miasteczka z tej arktycznej wioski trzeba jechać ponad godzinę. Władze informują, że w pobliżu dostępna jest praca w rolnictwie i rybołówstwie, czy turystyce. Mogą udzielić też pomocy przy założeniu własnej firmy lub umożliwieniu pracy zdalnej. Nie ma też problemów z dostaniem się do placówki edukacyjnej - miejsce dla dzieci osób, które skorzystają z projektu, jest gwarantowane. Obecnie przedszkole stoi puste, szkoła ma czterech uczniów. Cała wioska liczy zaś około 80 mieszkańców.

Wniosek o pobyt próbny w Kokelv można zgłaszać poprzez stronę gminy do 16 listopada. W dokumencie należy opisać swoją sytuację i czas planowanego mieszkania. Priorytetowo są traktowani kandydaci, którzy mają konkretne plany dotyczące pracy lub działalności gospodarczej w gminie.