Niemcy zapraszają do nowego sojuszu. "Obrona w Arktyce będzie bardziej istotna niż kiedykolwiek"

Blair odniósł się do zaproszenia, które przekazał w maju Kanadzie minister obrony Niemiec Boris Pistorius podczas wizyty w Ottawie. Agencja dpa napisała, że niemiecki gość zaprosił Kanadę do uczestnictwa w porozumieniu Niemiec z Norwegią w sprawie ochrony infrastruktury na obszarach arktycznych. - Rozpocznijmy trójstronne morskie porozumienie strategiczne, które skoncentruje się na zabezpieczeniu morskich linii komunikacyjnych przez północny Atlantyk i Arktykę - powiedział wówczas Pistorius, który przekazał Blairowi list w tej sprawie, podpisany także przez norweskiego ministra obrony Bjoerna Arilda Grama.

"Obrona w Arktyce będzie bardziej istotna niż kiedykolwiek"

Rząd Kanady w nowej strategii obronnej upublicznionej w kwietniu podkreślił, że "obrona w Arktyce będzie bardziej istotna niż kiedykolwiek" i zwrócił uwagę na to, że Rosja stara się rozbudować swe pozycje na północy, co stwarza wyzwanie dla NATO. Kanadyjska północ to jednocześnie zachodnia i północna flanka Sojuszu. Właśnie w kontekście nadchodzących zmian w Arktyce premier Kanady Justin Trudeau ogłosił w kwietniu, że nakłady na obronność wyniosą 73 miliardy dolarów kanadyjskich w ciągu 20 lat, w tym 8,1 miliarda dolarów kanadyjskich w ciągu najbliższych pięciu lat. Ottawa zamierza m.in. kupić nowe okręty podwodne.