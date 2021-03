W Niemczech "trzecia fala już się zaczęła". "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni"

Mamy bardzo wyraźne powody, by twierdzić, że trzecia fala koronawirusa już się zaczęła - oświadczył szef berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha Lothar Wieler. Ostatniej doby w Niemczech wykryto ponad 14 tysięcy zakażeń koronawirusem.

Liczba nowych infekcji koronawirusem w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni wzrosła do 69,1 na 100 tysięcy. Dzień wcześniej wskaźnik ten wynosił 65,4.

- Mamy bardzo wyraźne powody, by twierdzić, że trzecia fala koronawirusa już się zaczęła. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni - powiedział szef berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) Lothar Wieler w czwartkowym wywiadzie dla Stowarzyszenia Dziennikarzy ONZ (ACANU). Dodał, że mimo szczepień należy zachować jak najbardziej restrykcyjne środki zapobiegawcze, takie jak noszenie maseczek ochronnych i utrzymywanie dystansu społecznego.

Jak podaje agencja dpa, jeśli nie będzie przerw w produkcji lub dostawach szczepionek, do tegorocznej jesieni 80 procent populacji kraju może uzyskać odporność na koronawirusa. Wieler wskazał, że po pierwszych fazach szczepień konieczne będą cykliczne powtórki, jednak nie określił, w jakich odstępach czasu.

Jak wskazuje sondaż przeprowadzony przez ośrodek YouGov, większość Niemców ma zaufanie do szczepionki przeciw COVID-19 opracowanej przez koncerny BioNTech i Pfizer - w pytaniu o to, którą ze szczepionek dopuszczonych dotąd do użytku w UE uważają za bezpieczną, ten preparat wskazało 66 procent respondentów. Preparat amerykańskiej Moderny wskazało 54 procent ankietowanych, a szczepionkę brytyjsko-szwedzkiej firmy AstraZeneca - 43 procent.