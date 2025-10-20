Logo strona główna
Świat

Dom publiczny przekazał ogromną darowiznę klinice dziecięcej

Szpital Charité w Berlinie.
Berlin na nagraniach archiwalnych
Źródło: Archiwum Reuters
Właściciele domu publicznego w Berlinie przekazali miejscowemu szpitalowi darowiznę w wysokości 350 tysięcy euro - informuje agencja dpa. Część tej kwoty to odszkodowanie, które na rzecz tego domu publicznego musiały wypłacić lokalne władze.
Kluczowe fakty:
  • Dom publiczny otrzymał odszkodowanie za bezpodstawny nalot służb, który przeprowadzono w nim 9 lat temu.
  • Właściciele obiektu dodali do odszkodowania 100 tys. euro i przekazali całość kwoty klinice dziecięcej jednego z berlińskich szpitali.
  Więcej wiadomości z Niemiec w portalu tvn24.pl

Gigantyczny dom publiczny Artemis to największy tego typu obiekt w Berlinie, w zachodniej części stolicy Niemiec. Służby dokonały nalotu na niego wiosną 2016 roku. Brało w nim udział prawie 700 policjantów oraz 200 śledczych, którzy zatrzymali sześć osób podejrzanych o przemyt ludzi oraz o wielomilionowe oszustwa podatkowe.

Zarzuty okazały się jednak bezpodstawne. Berliński sąd w 2018 roku oddalił akt oskarżenia prokuratury, a dwa lata później sąd apelacyjny zasądził od kraju związkowego Berlin odszkodowanie.

Ten kraj wprowadza nowe prawo. Będą zestrzeliwać drony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ten kraj wprowadza nowe prawo. Będą zestrzeliwać drony

Dom publiczny przekazał pieniądze na szpital

Berlin w ramach odszkodowania musiał zapłacić domowi Artemis 250 tys. euro (równowartość ok. 1,1 mln zł). Kwota ta trafiła na konta domu publicznego w 2024 roku, a jego właściciele dodali do niej 100 tys. euro z własnej kieszeni i przekazali całość jako darowiznę w wysokości 350 tys. euro (ponad 1,4 mln zł) na rzecz kliniki dziecięcej stołecznego szpitala Charité. - Sami jesteśmy ojcami - wyjaśniał jeden z właścicieli Artemisa, tłumacząc wówczas w rozmowie z "Berliner Zeitung" decyzję o przekazaniu pieniędzy właśnie na klinikę dziecięcą.

Teraz stało się jasne, na co dokładnie zostały przeznaczone pieniądze: na przebudowę holu wejściowego kliniki - przekazała agencja dpa. W odnowionym holu "zamiast białych ścian pojawiły się motywy leśne w różnych odcieniach zieleni" - przekazał tygodnik "Der Spiegel". Na ścianach pojawiły się sarny i wiewiórki, a niektóre filary zostały pokryte drewnem dębowym.

Szpital Charité w Berlinie.
Szpital Charité w Berlinie.
Źródło: Shutterstock

- Nasza klinika dziecięca to miejsce, w którym proces leczenia rozpoczyna się nie tylko dzięki medycynie, ale także dzięki poczuciu bezpieczeństwa i otoczeniu, które budzi zaufanie - powiedziała Astrid Lurati, członkini zarządu Charité odpowiedzialna za finanse i infrastrukturę, cytowana przez niemieckie media. - Inwestycje te to znacznie więcej niż tylko nowo zaprojektowane pomieszczenia. Tworzą one nie tylko funkcjonalną jednostkę organizacyjną, ale także przyjazną atmosferę dla dzieci i ich rodzin w często trudnych chwilach - dodała.

Prostytucja w Niemczech

Prostytucja w Niemczech jest legalna od 2002 roku. W 2017 roku weszła w życie ustawa przewidująca, że domy publiczne muszą mieć pozwolenie na działalność. "Osoby trudniące się prostytucją - przypominał portal Deutsche Welle w ubiegłym roku - muszą też rejestrować swoją działalność i regularnie korzystać z poradnictwa zdrowotnego".

36 min
Escortki, domina i aktorka filmów porno. Mówią, jak wygląda praca seksualna w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Escortki, domina i aktorka filmów porno. Mówią, jak wygląda praca seksualna w Polsce

Kobiecy Punkt Widzenia

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: dw.com, spiegel.de, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica