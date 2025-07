"Nie ma zmian klimatu, bo mieliśmy zimny czerwiec". Co na to odpowiedzieć?

Fragment "Podcastu o końcu świata" Magdy Łucyan Źródło: TVN24

To, że klimat się ociepla, potwierdzają najbardziej uznani naukowcy i instytucje. 2024 rok był najcieplejszym w historii pomiarów.

"Faktycznie, planeta się pali, a u mnie w ogrodzie mam trawę, a w lesie ptaki śpiewają. Słońce też świeci" - takie i podobne słowa można często usłyszeć ze strony sceptyków klimatycznych. Wskazują, że skoro pogoda wydaje się być w normie, to nie ma zagrożenia katastrofą klimatyczną. Takim i podobnym mitom przyjrzeli się w pierwszym odcinku "Podcastu o końcu świata" w TVN24+ Magda Łucyan wraz ze swoim gościem, prof. Zbigniewem Karaczunem z SGGW i Koalicji Klimatycznej.

"Klimat to nie pogoda"

Prof. Karaczun zauważył, że takie wypowiedzi to budowanie całej teorii na podstawie jedynie pojedynczych obserwacji. - W tym roku bardzo popularne jest mówienie, że nie ma zmian klimatu, bo mieliśmy zimny maj, zimny czerwiec - powiedział. - Tylko zapominamy o tym, że należy patrzeć globalnie. Podczas gdy w Polsce czerwiec był dość chłodny, rzeczywiście chłodniejszy niż zazwyczaj, to w Hiszpanii był najcieplejszy w historii obserwacji - podkreślił ekspert.

- Patrzymy w skali globalnej, obserwujemy trendy długookresowe, a nie pojedyncze zjawiska. Klimat to nie pogoda. To nie pojedyncze zjawisko. To pewien stan długotrwałych zjawisk pogodowych - zaznaczył.

Co się dzieje w klimacie na świecie

Przypomnijmy, przez Hiszpanię w ostatnim miesiącu przetoczyła się fala upałów, w wyniku której zmarło co najmniej 380 osób. Czerwiec 2025 roku był tam najgorętszym w historii pomiarów. W Andaluzji padł rekord temperatury - odnotowano 46 stopni Celsjusza. W ostatnich dniach kraj nawiedziły zaś gwałtowne ulewy.

Prof. Karaczun zauważa, że nie tylko sytuacja na południu Europy świadczy o zmieniającym się klimacie. Podkreśla, że także w Polsce temperatura wzrosła średnio o 1,9 stopnia Celsjusza od połowy XX wieku. - Każdy kolejny rok jest cieplejszy albo równie gorący jak był w ostatnim czasie. Patrzmy na trend, bo ten trend jest nieubłagany. Jest cieplej, jest gorąco, jest bardziej niebezpiecznie - dodał.

To, że klimat się ociepla, potwierdzają najbardziej uznani naukowcy i instytucje. Według Copernicus Climate Change Service na świecie rok 2024 był najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia globalna temperatura wyniosła 15,1 st. C i była o 0,72 st. C wyższa od średniej z lat 1991-2020.

Z kolei z ostatniego raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2022 roku jednoznacznie wynika, że zmiany klimatu są wywołane emisją gazów cieplarnianych przez człowieka i powodują powszechne straty i szkody w przyrodzie i wśród ludzi, narażając społeczeństwa i środowisko na różne ryzyka.

- W przeciągu ostatnich 35 lat, w żadnym piśmie naukowym, nie ukazał się recenzowany artykuł naukowy, który by podważał udział człowieka w zmianach klimatu - podkreśla w "Podcaście o końcu świata" prof. Karaczun. - Bardzo bym się cieszył, jako człowiek który się tym zajmuje, gdyby nagle ukazał się artykuł, który by przedstawiał dowody na to, że to nie człowiek, że to natura. Wtedy moglibyśmy wszystkie siły przeznaczyć na adaptowanie się do skutków zmian klimatu. Ale nie mamy takich dowodów - dodał.

