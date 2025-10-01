Ma niespełna trzy lata i właśnie została boginią

Jedna podróż, dwa światy. Kąpiel w Gangesie i wybory żywej bogini w Nepalu Źródło: Marek | Kontakt 24

Rodzina, przyjaciele i wyznawcy przeprowadzili we wtorek ulicami Katmandu nową Kumari, czyli wcielenie bogini. Została nią niespełna trzyletnia Aryatara Shakya. "Wczoraj była po prostu moją córką, a dziś jest boginią" – mówił jej ojciec, Ananta Shakya. Kumari wybierane są z kasty Shakya ze społeczności Newarów, rdzennej ludności doliny Katmandu. Czczone są zarówno przez hinduistów, jak i buddystów.

Nepal. Aryatara Shakya wybrana żyjącą boginią Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Kumari, czyli wcielenie żywej bogini

Nepalczycy wierzą, że bogini Taledźu, sprawująca niegdyś opiekę nad krajem, została urażona przez jego władcę, który zaczął czynić jej awanse. Odeszła, ale po licznych błaganiach obiecała, że będzie wcielać się w dziewczynki z kasty Shakya. Kapłani stosują ponad 30 kryteriów, dzięki którym mogą odkryć, w której kandydatce ukryła się bogini. Wybranka musi być zdrowa, o nienagannej cerze, zębach, oczach i włosach. Musi mieć ruchy pełne gracji, doskonałe paznokcie, drobne stopy, oczy sarny i serce lwa. Nie powinna bać się ciemności - jak opisywano, wśród testów na odwagę jest oglądanie rzezi bawołów i przejście przez ciemne pomieszczenie, gdzie kandydatki są straszone i smagane batami.

Od momentu wyboru życie małej Aryatary ulegnie dużym zmianom. Poza pałacem, jej stopy nie dotkną ziemi - będzie noszona przez wyznawców na rękach lub w lektyce. Jako Kumari będzie żyć w odosobnieniu. Do bogini dopuszczane jest jedynie wąskie grono koleżanek. Kumari nie chodzą do szkoły, ani nie uczą się typowych dla ich rodzin codziennych zajęć.

Jak wierzą Nepalczycy, bogini opuszcza ciało dojrzewającej dziewczynki wraz z pierwszą miesiączką. Wtedy muszą wrócić do normalnego życia, co nie jest łatwe. I tak, gdy Aryatara była uroczyście wprowadzana do świątyni, tylnymi drzwiami opuściła ją w lektyce jej poprzedniczka, Trishna, która pełniła tę funkcję od 2017 roku.

Obrońcy praw człowieka starali się o sądowy nakaz odrzucenia tradycji Kumari, argumentując to prawami dziecka. Sąd Najwyższy odrzucił żądanie, postanowiono jednak nieco poprawić życie "emerytowanych" Kumari. Zdecydowano np., że choć dziewczynki-boginie nie mogą chodzić do szkoły, to będą pobierały lekcje w pałacu. Zaś po zakończeniu panowania dostaną niewielkie rządowe stypendium, które ma pomóc im w uzyskaniu wykształcenia i dostosowaniu się do zwyczajnego, anonimowego życia.

