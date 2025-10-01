Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ma niespełna trzy lata i właśnie została boginią

Nepal. Nowa Kumari, żyjąca bogini
Jedna podróż, dwa światy. Kąpiel w Gangesie i wybory żywej bogini w Nepalu
Źródło: Marek | Kontakt 24
Aryatara Shakya ma 2 lata i 8 miesięcy. Właśnie została uznana Kumari, nową żyjącą boginią Nepalu. Od tego momentu jej życie ulegnie ogromnym zmianom.

Rodzina, przyjaciele i wyznawcy przeprowadzili we wtorek ulicami Katmandu nową Kumari, czyli wcielenie bogini. Została nią niespełna trzyletnia Aryatara Shakya. "Wczoraj była po prostu moją córką, a dziś jest boginią" – mówił jej ojciec, Ananta Shakya. Kumari wybierane są z kasty Shakya ze społeczności Newarów, rdzennej ludności doliny Katmandu. Czczone są zarówno przez hinduistów, jak i buddystów.

Nepal. Aryatara Shakya wybrana żyjącą boginią
Nepal. Aryatara Shakya wybrana żyjącą boginią
Źródło: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Kumari, czyli wcielenie żywej bogini

Nepalczycy wierzą, że bogini Taledźu, sprawująca niegdyś opiekę nad krajem, została urażona przez jego władcę, który zaczął czynić jej awanse. Odeszła, ale po licznych błaganiach obiecała, że będzie wcielać się w dziewczynki z kasty Shakya. Kapłani stosują ponad 30 kryteriów, dzięki którym mogą odkryć, w której kandydatce ukryła się bogini. Wybranka musi być zdrowa, o nienagannej cerze, zębach, oczach i włosach. Musi mieć ruchy pełne gracji, doskonałe paznokcie, drobne stopy, oczy sarny i serce lwa. Nie powinna bać się ciemności - jak opisywano, wśród testów na odwagę jest oglądanie rzezi bawołów i przejście przez ciemne pomieszczenie, gdzie kandydatki są straszone i smagane batami.

Od momentu wyboru życie małej Aryatary ulegnie dużym zmianom. Poza pałacem, jej stopy nie dotkną ziemi - będzie noszona przez wyznawców na rękach lub w lektyce. Jako Kumari będzie żyć w odosobnieniu. Do bogini dopuszczane jest jedynie wąskie grono koleżanek. Kumari nie chodzą do szkoły, ani nie uczą się typowych dla ich rodzin codziennych zajęć.

Jak wierzą Nepalczycy, bogini opuszcza ciało dojrzewającej dziewczynki wraz z pierwszą miesiączką. Wtedy muszą wrócić do normalnego życia, co nie jest łatwe. I tak, gdy Aryatara była uroczyście wprowadzana do świątyni, tylnymi drzwiami opuściła ją w lektyce jej poprzedniczka, Trishna, która pełniła tę funkcję od 2017 roku.

Dowiedz się więcej:

"Nie jest tylko naszą córką". Trzylatka nową boginią Nepalu

Obrońcy praw człowieka starali się o sądowy nakaz odrzucenia tradycji Kumari, argumentując to prawami dziecka. Sąd Najwyższy odrzucił żądanie, postanowiono jednak nieco poprawić życie "emerytowanych" Kumari. Zdecydowano np., że choć dziewczynki-boginie nie mogą chodzić do szkoły, to będą pobierały lekcje w pałacu. Zaś po zakończeniu panowania dostaną niewielkie rządowe stypendium, które ma pomóc im w uzyskaniu wykształcenia i dostosowaniu się do zwyczajnego, anonimowego życia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, PAP, Himalayan Times

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Udostępnij:
TAGI:
Nepal
Czytaj także:
Kaufland
Wystarczył mililitr. Tak obchodzą system kaucyjny
BIZNES
Jarosław Kaczyński
Wyrzuceni radni odpowiadają Kaczyńskiemu. Piszą o atakach
Polska
Mieszkanki osobiście podziękowały dzielnicowym
Woda zalała im mieszkanie, gdy były na urlopie. Dzielnicowi mieli "gotowe rozwiązanie"
Poznań
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek na polu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Piotr Krysztofiak
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
"Takiego miała moja córka". Księżniczka z misiem obok Ołeny Zełenskiej
Świat
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
METEO
Ból onkologiczny można skutecznie leczyć. Są od tego specjaliści
Pacjenci onkologiczni zaciskają zęby. A rak nie musi boleć
Zuzanna Kuffel
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
BIZNES
imageTitle
Pech bramkarza Liverpoolu. Nie dokończył meczu, opuści kolejny
Najnowsze
Półwysep Synaj (28.08.2025 -ST0908)
Bociany poleciały do Afryki z kamerami. "Niektóre kadry są niesamowite"
Aleksandra Arendt-Czekała
Ambasada USA w Warszawie
Ambasada USA w Polsce reaguje na shutdown. Jest komunikat
Polska
Premier Węgier Viktor Orban z wizytą u Władimira Putina w Moskwie
"Pan finansuje tę wojnę"
Polska
Prusice-DZIEN
Nie żyje strażnik więzienny, który zastrzelił teściową i dwójkę dzieci
Wrocław
imageTitle
"Wróg publiczny" obrażany przez kibiców, Mourinho ruszył z pomocą
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Ku zaskoczeniu Pełczyńskiej". Wtorek wieczór i głosowanie, które daje do myślenia
Polska
Borne Sulinowo. Spadł niezidentyfikowany obiekt
Spadł z nieba i dymił. Wiadomo, co to było
Szczecin
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
BIZNES
imageTitle
Coraz bliżej mecz Świątek. O której początek?
EUROSPORT
Wypadek na torach (zdjęcie ilustracyjne)
Na torach zginął człowiek, ruch pociągów wstrzymany
Poznań
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
BIZNES
imageTitle
Sinner uwielbia Pekin. Powtórzył sukces
Najnowsze
shutterstock_2623121045
Musk zapowiedział uruchomienie Grokipedii
Świat
Miliony złotych w narkotykach
Zlikwidowali laboratorium, przejęli narkotyki warte sześć milionów
Katowice
W stanie Oklahoma przeprowadzono egzekucję Johna Granta
Zabił małżeństwo, dla którego pracował. Po 35 latach zostal stracony
Świat
Tłum przed Pałacem Kultury
Tłum ludzi przed Pałacem Kultury
WARSZAWA
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
"Ogolili głowę, na twarzy namalowali symbole nazistowskie". Brutalny atak na obcokrajowca
Wrocław
imageTitle
Podziękuj z nami Rafałowi Majce. Dołącz do nas na "Zakręcie Zgreda"
EUROSPORT
Szymon Hołownia
Kolejny kandydat do przejęcia partii po Hołowni. Ma pięć postulatów
Polska
shutterstock_1594090195
Działacz "Solidarności" z zarzutem korupcji. Miał żądać łapówki od rybaków
Trójmiasto
Południe Ukrainy nawiedziła powódź
Dwa miesiące opadów w kilka godzin. Miasto zalała powódź
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica