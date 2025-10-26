Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zatrzymania po grabieży. Prokurator "bardzo ubolewa" nad przeciekami

Luwr
Moment napadu na Luwr
Źródło: BFMTV
Podejrzewani w związku kradzieżą drogocennych klejnotów z paryskiego Luwru zostali zatrzymani w sobotę wieczorem - potwierdziła paryska prokuratura. Dodała, że jeden z mężczyzn został zatrzymany na lotnisku. Nie uściślono, ile osób zostało zatrzymanych. Media informowały o dwóch.

Do napadu na Luwr doszło w niedzielę 19 października. Paryska prokuratura poinformowała, że do zatrzymania podejrzewanych doszło w sobotę wieczorem.

Jak przekazała prokurator Laure Beccuau jeden z mężczyzn został zatrzymany na lotnisku Charles de Gaulle tuż przed opuszczeniem kraju. Reuters zaznaczył, że w swoim oświadczeniu nie podała, ilu mężczyzn zostało zatrzymanych ani nie podała więcej szczegółów.

Wcześniej francuskie media donosiły o zatrzymaniu dwóch podejrzewanych. Stacja BFMTV powołując się na swoje źródła, podała, że jeden z mężczyzn został zatrzymany na lotnisku Charles de Gaulle, gdy przygotowywał się do wejścia na pokład samolotu lecącego do Algierii.

Francuski dziennik "Le Parisien" napisał, że obaj mężczyźni, w wieku około 30 lat, pochodzą z departamentu Sekwana-Saint-Denis w północno-wschodniej części aglomeracji paryskiej. Mają być znani policji z powodu poprzednich włamań i uważani za doświadczonych sprawców takich czynów. Według organów ścigania mogli działać na zlecenie.

Dwóch podejrzanych przewieziono do aresztu podlegającego Brygadzie ds. walki z bandytyzmem (BRB), na północnym zachodzie Paryża. Mogą tam pozostać przez 96 godzin.

Prokurator Paryża skrytykowała ujawnienie zatrzymań

Prokurator Beccuau, komentując doniesienia mediów o zatrzymaniu dwóch osób w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze, oświadczyła, że ubolewa nad ujawnieniem tej informacji mimo wciąż toczącego się śledztwa.

"Bardzo ubolewam nad pospiesznym rozgłoszeniem tego przez osoby poinformowane, nie zważając na śledztwo" - oświadczyła prokurator w komunikacie. Dodała następnie: "To ujawnienie może tylko zaszkodzić wysiłkom setki śledczych zmobilizowanych do zbadania (tej sprawy)". Podkreśliła, że śledczy wciąż poszukują zarówno zrabowanych klejnotów, jak i wszystkich sprawców kradzieży.

"Jest zbyt wcześnie, by podawać jakiekolwiek uściślenia" - dodała. Zapowiedziała, że poinformuje o "dodatkowych wątkach" dopiero "po zakończeniu tej fazy aresztowania (podejrzanych - red.)".

Luwr
Luwr
Źródło: Mohammed Badra/PAP/EPA

Szef MSW Francji: śledztwo będzie prowadzone z taką samą determinacją

Szef MSW Francji Laurent Nunez pogratulował śledczym, "którzy pracowali bez wytchnienia". Nie wspomniał o doniesieniach mediów na temat ujęcia dwóch podejrzanych.

"Dochodzenie powinno trwać przy zachowaniu tajemnicy śledztwa" - dodał we wpisie w serwisie X. Zapewnił, że będzie ono prowadzone "z taką samą determinacją", jak dotychczas. "Idziemy dalej!"- oświadczył.

Dziennik "Le Figaro" podał, powołując się na źródło w policji, że - mimo zatrzymania dwóch z czterech podejrzewanych - nie został odnaleziony ich łup.

Paryska prokuratura podkreślała w ostatnich dniach, że na miejscu zdarzenia znajdowało się czterech sprawców, co jednak nie znaczy, że w cały rabunek zaangażowani byli tylko oni. Wartość zrabowanych ośmiu klejnotów ocenia się na 88 milionów euro.

Na miejscu rabunku i w pobliżu uciekający pozostawili w pośpiechu kilka przedmiotów, między innymi kask, rękawiczki, pomarańczową kamizelkę, której użyli podszywając się pod robotników, krótkofalówkę i pojemnik z łatwopalną cieczą. Zgubili jeden ze zrabowanych przedmiotów - koronę cesarzowej Eugenii, żony Napoleona III. W 2008 roku Luwr kupił ją za 6,72 miliona euro.

Te wszystkie przedmioty są analizowane. Pobrano z nich około 150 śladów odcisków palców i próbek DNA.

Złodzieje pozostawili na ulicy pojazd, którym się posłużyli - wysięgnik na ciężarówce. Ustalono dotąd, że został on skradziony w departamencie Dolina Oise, w małej miejscowości o nazwie - nomen omen - Louvres (francuska nazwa Luwru to "Louvre").

Crane and broken window at Louvre
Złodzieje rozbili okno i weszli do Luwru. Skradziono cenną bużuterię (nagranie z 19 października)
Źródło: Reuters

Śledztwo w sprawie napadu na Luwr

Śledztwo dotyczy kradzieży dokonanej przez zorganizowaną grupę przestępczą (za co grozi 15 lat więzienia) i przestępczej zmowy w celu dokonania zbrodni (za co grozi 10 lat).

Prokuratura nie wyklucza żadnego tropu, choć uważa na przykład, że nie widać podobieństw do znanych spraw związanych z ingerencją zagraniczną. Wszystkie elementy wskazują, według prokuratury, na przestępczość zorganizowaną. Wśród hipotez jest zarówno kradzież na zamówienie kolekcjonera, jak i w celu sprzedaży fragmentów klejnotów (po ich podzieleniu na części).

>> Luwr znowu otwarty. Po trzech dniach od kradzieży

Według stacji BFMTV nic na razie nie pozwala śledczym wyróżnić, bardziej od innych hipotez, śladu mówiącego o wspólniku wewnątrz muzeum.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Okradli Luwr i uciekli. Jest nowe nagranie

Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"

Dyrektorka Luwru o "słabym punkcie"

Debata wokół środków bezpieczeństwa

Debata na temat środków bezpieczeństwa w Luwrze trwa. Szef MSW Francji Lauren Nunez powiedział w niedzielę w wywiadzie dla tygodnika "La Tribune Dimanche", że jest przeciwny umieszczeniu w muzeum komisariatu policji. Wcześniej proponowała to dyrektorka Luwru, Laurence des Cars. Nunez powiedział, że Luwr już teraz należy do najdokładniej patrolowanych stref w Paryżu, ze względu na obawę przez aktem terroru.

Szef MSW mówił w wywiadzie, że niepokoi go los klejnotów, ponieważ po rabunkach często trafiają one za granicę. - Mam nadzieję, że tak się nie stanie tym razem - dodał.

Profesor Omilanowska o kradzieży w Luwrze: na coś takiego nie jest odporne żadne muzeum świata
Źródło: TVN24

Niezależnie od śledztwa policyjnego trwa dochodzenie administracyjne. Minister kultury Rachida Dati zapowiedziała w piątek, że ma nadzieję, że na początku następnego tygodnia przedstawi jego wyniki. Na ich podstawie zaproponowane zostaną "konkretne metody" zapewnienia bezpieczeństwa Luwru - poinformowała Dati, przyznając, że zawiodło zabezpieczenie muzeum od zewnątrz.

OGLĄDAJ: Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
Tusk

Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych
NA ŻYWO

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: BBC, BFMTV, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
LuwrFrancjaParyż
Czytaj także:
Kira Sukhoboichenko z nagrodą Mazowieckiego
Hejt po nominacji na Warszawiankę Roku. "Robię dużo dla Warszawy, lubię tu wracać"
Svitlana Kucherenko
53-letni mężczyzna zginął na miejscu
Motocyklista zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Szczecin
EN_01657660_1204 (1)
Kurdyjscy bojownicy opuścili Turcję
Świat
TGV, francuski pociąg dużych prędkości (zdjęcie poglądowe)
Nagrała próbę gwałtu w pociągu pod Paryżem. Zatrzymano podejrzanego
Świat
Tusk
Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"
BIZNES
Policyjne śmigłowce Bell 407-GXi dostarczyły serce i wątrobę dla pacjentów czekających na pilne operacje
Policyjne śmigłowce w akcji. Lotnicy dostarczyli organy do przeszczepu
Rzeszów
Politycy PiS chcieli wejść na konwencję KO
Politycy PiS próbowali wejść na konwencję KO. "Chcieli posłuchać mądrych osób"
Polska
Karol Nawrocki
Co dalej z reformą sądownictwa? "Prezydent przedstawi kolejne ustawy"
Polska
Zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc
BIZNES
imageTitle
Ku rozpaczy miejscowych kibiców o tytuł zagra Trump
EUROSPORT
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów
METEO
pap_20210217_1HC
Aktorka "nie czuje się bezpiecznie". Mówi o widzach, którzy "nie mieli skrupułów"
Trójmiasto
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
METEO
imageTitle
Wykorzystał rzut karny i od razu poprosił o zmianę
EUROSPORT
Timothy Mellon
Anonimowo przekazał ogromną darowiznę. Podano, kim jest
BIZNES
imageTitle
Chcą wykonać zakazaną ewolucję. "Uważał, że to zbyt niebezpieczne"
EUROSPORT
Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka rzucał rzutkami do darta w flagę Niemiec
Burmistrz celował w planszę w barwach niemieckiej flagi. "Dalekie od dobrego smaku"
Kraków
Potrącenie dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
METEO
pap_20251018_2GQ (1)
Operacja przeciwko imigrantom w Chicago. Media: zatrzymano dwóch Polaków
Świat
imageTitle
Vardy z pierwszym trafieniem w Serie A. Powrót Zalewskiego
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowa inauguracja Vuelta a Espana 2026. Trasa jak w F1
EUROSPORT
Śmigłowce służb nad Warszawą
Śmigłowce wojskowe i ratownicze nad Warszawą
WARSZAWA
Donald Trump
Reklama zirytowała Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów
BIZNES
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
METEO
imageTitle
Polski talent twardo stąpa po ziemi. "Jest trochę do poprawy"
EUROSPORT
June Lockhart
Nie żyje June Lockhart. Aktorka miała 100 lat
Kultura i styl
Caleb Landry Jones
Na planie ciągle pytał, "kim ja jestem". "Żona mówiła: człowieku, nie uczysz się tekstu"
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Odwróciła losy spotkania. Polka z tytułem w Kantonie
EUROSPORT
Dwie kolizje w Piasecznie
Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica