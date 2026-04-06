Ostrzegają przed "poważnym wypadkiem radiologicznym". Kolejne naloty w pobliżu elektrowni

Elektrownia w Buszehrze uszkodzona w wyniku nalotu Źródło: Reuters

"Dalsza działalność militarna w pobliżu działającej elektrowni, produkującej duże ilości paliwa jądrowego, może spowodować poważny wypadek radiologiczny, który będzie miał szkodliwe skutki dla ludzi i środowiska w Iranie i poza nim" - ostrzegła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) na portalu X w poniedziałek po południu.

Podkreśliła, że trwające działania militarne w pobliżu irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehr mogą spowodować "poważny wypadek radiologiczny", którego potencjalne skutki będą odczuwalne również poza granicami kraju.

Based on its independent analysis of new satellite imagery and detailed knowledge of the site, the IAEA can confirm recent impacts of military strikes close to Iran’s Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP), including one just 75 metres from the site perimeter. The BNPP itself has not… pic.twitter.com/zWpp3IaFLW — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 6, 2026 Rozwiń Źródło: X/IAEA

Ataki w pobliżu elektrowni

Oświadczenie Międzynarodowej Agencja Energii Atomowej opublikowane zostało po tym, jak podczas izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran dwa dni z rzędu pociski uderzyły w pobliżu irańskiej elektrowni jądrowej w Buszehr nad Zatoką Perską.

Pierwszy taki incydent miał miejsce w sobotę. IAEA potwierdziła w poniedziałkowym oświadczeniu, że kolejny raz pociski uderzyły w pobliżu elektrowni w niedzielę, "w tym jeden zaledwie 75 metrów od obiektu". Zarówno w sobotę, jak i w niedziel sama elektrownia nie została uszkodzona.

Rosjanie ewakuują personel

Elektrownia atomowa Buszehr jest położona nad Zatoką Perską, kilka kilometrów na południe od miasta o tej samej nazwie. Jej budowa rozpoczęła się w latach 70., a działalność dopiero w 2011 roku.

Rosyjski koncern Rosatom buduje obecnie w Buszehr dwa bloki jądrowe, które stanąć mają obok jedynego obecnie tam działającego. Inwestycja miała zostać ukończona w tym roku. Po rozpoczęciu wojny 28 lutego Rosatom zawiesił jednak prace budowlane i stopniowo wycofuje pracowników. Po sobotnim ataku ewakuowano kolejnych 198 z nich.