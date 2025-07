"Rosja płaci najwyższą cenę za próbę przeprowadzenia letniej ofensywy"

Obwód sumski. Ratownicy przeszukują gruzy budynku po ostrzale sił rosyjskich w czasie "rozejmu Putina" Źródło: DSNS Ukrainy

> Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo poinformował, że odbył naradę ze sztabem, podczas którego naczelny dowódca Ołeksandr Syrski przedstawił raport dotyczący sytuacji operacyjnej. "Omówiono wszystkie kierunki operacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem Pokrowska"- przekazał prezydent. Dodał, że siły ukraińskie nadal działają na terenach przygranicznych w obwodzie sumskim na północy kraju, gdzie w ostatnich tygodniach wojska rosyjskie zdobyły przyczółki.

Syrski w osobnym komunikacie opublikowanym na Telegramie opisał Pokrowsk i pięć innych odcinków jako jedne z najtrudniejszych rejonów walk wzdłuż liczącej tysiąc kilometrów linii frontu. "Federacja Rosyjska płaci najwyższą cenę za próbę przeprowadzenia 'letniej ofensywy' " - napisał Syrski.

> Na forum ONZ doszło w piątek do wymiany zdań między USA i Chinami w sprawie Ukrainy. Dorothy Shea, p.o. ambasadora USA przy ONZ, wezwała Chiny, by przestały wspomagać Rosję w jej agresji przeciwko Ukrainie. - Codziennie odnajdywane są wyprodukowane w Chinach części dronów, broni i pojazdów, których Rosja używa przeciwko Ukrainie - powiedziała Shea. Zastępca ambasadora Chin przy ONZ Geng Shuang odpowiedział, że Chiny nie rozpoczęły wojny w Ukrainie i nie są stroną tego konfliktu. Zaznaczył też, że Pekin nigdy nie dostarczał śmiercionośnej broni i zapewnił, że Chiny zawsze "ściśle kontrolują materiały podwójnego zastosowania, w tym eksport dronów". - Wzywamy USA, by przestały przerzucać winę w sprawie ukraińskiej oraz by przestały wywoływać konfrontację i zamiast tego, by odgrywały bardziej konstruktywną rolę w promowaniu zawieszenia broni i rozmów pokojowych - oznajmił.

> Rozpoczęły się rozmowy na temat ewentualnego spotkania z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - przekazał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

> Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że może być zmuszony nałożyć dodatkowe sankcje na Rosję i że może to się stać przed upływem 50-dniowego ultimatum, jakie dał Władimirowi Putinowi. Jednocześnie stwierdził, że pracuje nad przedłużeniem traktatu START z Rosją o ograniczeniach zbrojeń jądrowych

> Telefon szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego do specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy gen. Keitha Kellogga z 4 lipca doprowadził do wznowienia dostaw systemów Patriot dla armii ukraińskiej oraz ogłoszenia planu pomocowego przez prezydenta USA Donalda Trumpa – ujawnił w piątek "Telegraph". Według brytyjskiego dziennika, Sikorski w rozmowie z Kelloggiem poinformował go m.in. o uszkodzeniu polskiego konsulatu w Kijowie przez rosyjski ostrzał, do czego doszło w nocy z 3 na 4 lipca.