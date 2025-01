1. Trump ostrzega Rosjan

Prezydent USA Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że "kocha Rosjan" i ma "dobre stosunki z prezydentem Putinem" i dlatego zamierza zrobić Rosji "wielką przysługę". "Dojdźmy do porozumienia teraz i zatrzymajmy tę absurdalną wojnę" - zaapelował Trump . Zagroził wprowadzeniem wysokich ceł i sankcji wobec Rosji, jeżeli w najbliższym czasie nie dojdzie do zakończenia działań zbrojnych w Ukrainie .

2. Trzaskowski pokazuje fakturę Nawrockiego

3. Świątek zagra w półfinale Australian Open

4. Władze miejskie sprzeciwiają się decyzji Trumpa

Na polecenie premiera Donalda Tuska polskie placówki i dyplomaci są w gotowości do pomocy naszym obywatelom. Gdyby Donald Trump nakazał przeprowadzić masowe deportacje osób przebywających w USA nielegalnie, mogłoby to dotknąć również Polaków. - Władze Chicago zabroniły policji i służbom miejskim pytania o status imigracyjny - uspokaja Łukasz Dudka, szef największej gazety polonijnej w USA.

5. Atak zimy na południu USA

33 miliony mieszkańców Luizjany, Missisipi, Alabamy, Georgii, Florydy, Karoliny Południowej i Karoliny Północnej objęte zostały zimowymi alertami. Poza tym ponad 200 milionów ludzi zostało dotkniętych przenikliwym chłodem. Część Środkowego Zachodu odnotowała temperaturę odczuwalną wynoszącą około -45 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna we wtorek rano spadła do około -9 st. C na większości wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, a w północnym Teksasie wynosiła od -17 do -13 st. C.