Doug LaMalfa Źródło: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informację o śmierci kongresmena podał republikański whip (kongresmen odpowiedzialny za dyscyplinę partyjną) Tom Emmer, nie podając jednak przyczyny zgonu. Doug LaMalfa zasiadał w Kongresie od 2013 roku, pełnił obecnie siódmą kadencję. Był członkiem między innymi komisji budżetowej i przywódcą zespołu parlamentarnego zrzeszającego polityków z zachodnich stanów USA.

Trump: LaMalfa po prostu był z nami

Do śmierci LaMalfy odniósł się we wtorek prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z republikańskimi kongresmenami w Kennedy Center. Trump ocenił, że LaMalfa był jednym z jego ulubionych kongresmenów, bo głosował zgodnie z jego życzeniem w 100 procentach i - w przeciwieństwie do innych kongresmenów - nie musiał go do tego przekonywać, dzwoniąc do niego.

- Był fantastycznym człowiekiem, ale, rany, ale to było szybkie. Nie wiem jeszcze dokładnie, co się stało, ale to ciężka sprawa. On był… Po prostu był z nami. Był naszym przyjacielem - mówił Trump. Przyznał też, że jego śmierć spowoduje problemy dla przewodniczącego Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, bo zmniejszy margines przewagi republikanów nad demokratami.

W rezultacie śmierci LaMalfy oraz odejścia skonfliktowanej z Trumpem byłej przywódczyni skrzydła MAGA Marjorie Taylor Greene, Republikanie mają 218 kongresmenów, a Demokraci - 213. W praktyce oznacza to, że partia rządząca może pozwolić sobie tylko na utratę dwóch głosów. Trump zaznaczył we wtorek, że jeden z kongresmenów "zawsze głosuje przeciwko", wskazując na libertarianina Thomasa Massiego.

OGLĄDAJ: Lewicowa odpowiedź na Trumpa? "Umiarkowani demokraci odchodzą w przeszłość" Zobacz cały materiał