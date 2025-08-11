Chińskie okręty zderzyły się podczas pościgu za jednostką Filipin Źródło: Philippine Coast Guard

Kluczowe fakty: Morze Południowochińskie stale jest miejscem groźnych incydentów z powodu agresywnych działań Chin.

Chińska straż przybrzeżna otrzymała ogromne okręty zdolne m.in. do taranowania innych na pełnym morzu.

Chiny uznają 90 proc. Morza Południowochińskiego za własne terytorium. Chińskie roszczenia zostały jednak w 2016 roku uznane za bezzasadne przez Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze

W poniedziałek doszło do kolejnego incydentu na Morzu Południowochińskim, do którego wód nielegalne roszczenia zgłaszają Chiny. W rejonie spornej ławicy Scarborough, znajdującej ok. 200 kilometrów od Filipin, a niemal tysiąc od chińskiej wyspy Hajnan, chińskie okręty próbowały zmusić do wycofania się filipińskich rybaków i jednostki filipińskiej straży przybrzeżnej.

Zderzenie chińskich okrętów

Nagrania z tego zdarzenia w poniedziałek opublikował rzecznik filipińskiej straży przybrzeżnej Jay Tarriela. Widać na nich m.in. okręt chińskiej straży przybrzeżnej ścigający filipińską jednostkę, atakujący armatką wodną i wykonujący przy dużej prędkości gwałtowne manewry. W pewnym momencie widać również, jak w chińską jednostkę uderza nagle płynący prostopadle inny, jeszcze większy okręt należący do chińskiej armii.

"W (filipińską jednostkę) MRRV 4406 celowano z armatki wodnej, ale dzięki umiejętnościom marynarskim jego załogi jednostka zdołała z sukcesem uniknąć trafienia", relacjonował przebieg zdarzenia Tarriela. Następnie opisał przypadkowe zderzenie, do którego doszło w czasie pościgu za innym filipińskim okrętem.

"Załoga (okrętu chińskiej straży przybrzeżnej) CCG 3104, ścigająca z dużą prędkością BRP Suluan, wykonała ryzykowny manewr z prawej burty filipińskiej jednostki, co doprowadziło do zderzenia z okrętem Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Spowodowało to znaczne uszkodzenia dziobu jednostki CCG, czyniąc ją niezdolną do dalszego płynięcia", przekazał, dodając, że Filipińczycy mimo okoliczności zaoferowali chińskim marynarzom z uszkodzonego okrętu pomoc medyczną.

Na dłuższym, opublikowanym później nagraniu widać, że przednia część kadłuba chińskiej jednostki straży przybrzeżnej została całkowicie zniszczona. Dużą, widoczną dziurę widać również w kadłubie okrętu chińskiej marynarki.

Here is a longer video capturing the collision between the PLA Navy 164 and the China Coast Guard 3104. The Philippine Coast Guard (PCG) has consistently urged the Chinese government to respect the COLREGS and to approach these matters with professionalism, especially considering… https://t.co/n7vcU4lGWq pic.twitter.com/cHU7rG2wAj — Jay Tarriela (@jaytaryela) August 11, 2025 Rozwiń

Filipiny wciągnięte w wojnę?

Pekin oświadczył, że podjęte przez chińskie okręty działania były "profesjonalne, znormalizowane, uzasadnione i zgodne z prawem". Nie odniósł się bezpośrednio do zderzenia dwóch jego jednostek. Prezydent Filipin Ferdinand Marcos Jr. ocenił natomiast postępowanie Chin jako "agresywne". Zaznaczył również, że filipińska straż przybrzeżna i inne jednostki morskie "nigdy się nie wycofają" i będą bronić interesów kraju w regionie Morza Południowochińskiego wobec roszczeń Pekinu. Chiny zgłaszają pretensje do niemal całego akwenu, w tym do części wyłącznych stref ekonomicznych Brunei, Indonezji, Malezji, Filipin i Wietnamu.

Prezydent Filipin ostrzegł ponadto, że jego kraj może zostać wciągnięty w ewentualną wojnę Chin o Tajwan. – Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, (ale) musimy już teraz się przygotować na taką ewentualność – powiedział Marcos, zwracając uwagę na bliskość geograficzną i obecność ok. 200 tysięcy filipińskich pracowników na Tajwanie, jako przyczynę zaangażowania Manili w konflikt.

Chiny uznają demokratycznie rządzony Tajwan za własne terytorium, nie wyrzekając się użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

Relacje Chin z Filipinami

Stosunki między Chinami a Filipinami uległy poważnemu pogorszeniu po objęciu urzędu przez Marcosa w 2022 r. Prezydent jest bardzo stanowczy wobec coraz bardziej agresywnych działań ChRL w regionie, zacieśniając współpracę wojskową m.in. z USA, Japonią czy Australią.