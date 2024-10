Sandu faworytką

Stoianoglo powiedział, że jeśli zwycięży, z pierwszą wizytą uda się do (separatystycznego) Naddniestrza. Usatii, były mer Bielc, przekonywał, wrzucając głos do urny, że głosuje na "stabilność i zmiany na lepsze". Jednocześnie powiedział, że nie wziął udziału w referendum.

Frekwencja w referendum zliczana jest osobno. Według danych mołdawskiej Centralnej Komisji Wyborczej z godziny 18 (17 w Polsce) wyniosła 42,44 proc. Oznacza to, że referendum jest ważne. Wymagany próg frekwencji to 33,33 proc. (jedna trzecia) zarejestrowanych wyborców (ok. 940 tys.).

Rosyjskie działania hybrydowe

Media zwróciły uwagę, że w Rosji przed lokalami do głosowania w ambasadzie Mołdawii utworzyły się kolejki. MSZ Mołdawii, które wcześniej tłumaczyło, że ze względu na ograniczoną liczbę personelu możliwe było otwarcie tylko dwóch lokali wyborczych, zarzuciło Moskwie, że "tłum wywołano sztucznie, aby zagrozić procesowi wyborczemu". Zaapelowano też do tamtejszych władz, by nie dopuściły do "nielegalnego dowozu wyborców do lokali".