Choć liczące niecałe 2,5 miliona mieszkańców państwo przyjęło setki tysięcy uchodźców z Ukrainy, z powodu rosyjskiej propagandy i dezinformacji liczba Mołdawian, którzy wspierają Ukrainę, stale się zmniejsza. - To niepokojące, ponieważ brak wsparcia dla Ukrainy oznacza też ogromne problemy dla Republiki Mołdawii - ocenia Ion Manole, mołdawski działacz na rzecz praw człowieka.

Według danych Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku, niespełna 2,5 milionowa Mołdawia przyjęła ponad 350 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

- Spadła liczba osób, które wspierają Ukrainę i zwiększyła się liczba tych, którzy popierają lub wspierają Federację Rosyjską. To niepokojące, ponieważ brak wsparcia dla Ukrainy oznacza też ogromne problemy dla Republiki Mołdawii. Bo Mołdawia z pewnością byłaby w zagrożeniu, gdyby Ukraina przestała walczyć - powiedział Ion Manole.

"Mołdawia zostałaby przekształcona w drugą Białoruś"

- Gdyby wtedy, gdy rosyjskie wojska w końcu lutego 2022 roku podeszły do Kijowa, był w Kiszyniowie niedemokratyczny rząd, który by wspierał wojnę na Ukrainie , Mołdawia zostałaby przekształcona w drugą Białoruś . Różne grupy militarne, łącznie z oficjalnymi wojskami Federacji Rosyjskiej, byłyby poważnym problemem dla sił zbrojnych Ukrainy, a południe Ukrainy mogłoby zostać zajęte, gdyby Mołdawia była taką drugą Białorusią - ocenił Manole.

Ekspert zaznaczył zarazem, że "propaganda rosyjska jest bardzo mocna i efektywna". Rosjanie - jak mówił - "wiedzą dobrze, jak manipulować i dezinformować". - Duża część naszych obywateli ma sentyment do przeszłości i wspierają to, co dzieje się teraz przeciwko Ukrainie. Są też wewnętrzne siły polityczne, które wspierają tę narrację i wektor antyeuropejski - powiedział Manole.