Mieli "wpaść w panikę", inni mówią o sabotażu. Oficerowie przed sądem

Zlokalizowano i wyłowiono kotwicę Eagle S. Zbadają ją śledczy

Do uszkodzenia podmorskich kabli - energetycznego EstLink 2 oraz czterech telekomunikacyjnych - doszło w ubiegłym roku w Boże Narodzenie. Fińskie organy ścigania podejrzewają, że doszło do tego przez przeciągnięcie przez tankowiec Eagle S kotwicy po dnie morskim na odcinku kilkudziesięciu kilometrów.

W poniedziałek w Helsinkach rozpoczął się proces oficerów jednostki należącej do tzw. "rosyjskiej floty cieni", czyli grupy wysłużonych statków wykorzystywanych przez Rosję do omijania sankcji na ropę.

Oskarżyciel domaga się dla odpowiedzialnych członków załogi tankowca co najmniej dwóch i pół roku więzienia za zniszczenie infrastruktury oraz ingerencję w telekomunikację. Akt oskarżenia opiera się na założeniu, że statek nie był w dobrym stanie, a podnośnik kotwicy był tak niesprawny, że załoga statku powinna była to zauważyć.

Załoga odpiera zarzuty

Załoga statku to obywatele Gruzji i Indii. Zaprzeczają zarzutom, utrzymując, że nagłe opuszczenie się kotwicy było "wypadkiem".

- Jak to możliwe, że statek wlecze kotwicę przez kilka godzin na odcinku blisko 100 kilometrów, a załoga tego nie zauważa? - pytali w poniedziałek prokuratorzy.

Pełnomocnicy oskarżonych oficerów utrzymują, że sprawa w ogóle nie powinna być rozpatrywana w Helsinkach, ponieważ uszkodzone części kabli znajdują się poza fińskimi wodami terytorialnymi.

Śledztwo prokuratury

Od końca ubiegłego roku w Finlandii toczyła się publiczna dyskusja na temat tego, czy zerwanie kabli przez tankowiec zarejestrowany na Wyspach Cooka był sabotażem na zlecenie obcego podmiotu lub państwa. Wskazywano wtedy na Rosję.

Prezydent Alexander Stubb oświadczył wówczas, że "nie mógł to być przypadek", szczególnie że podobne incydenty uszkodzenia podmorskiej infrastruktury na Bałtyku miały miejsce w 2023 i 2024 roku, a wcześniej się to nie zdarzało.

Prokurator nie wspomina jednak w oficjalnych dokumentach o podejrzeniu sabotażu. Z opublikowanych przez policję akt śledztwa wynika z kolei, że "załoga tankowca wpadła w panikę po tym, jak dowiedziała się od fińskich służb, które zatrzymały statek podczas nocnej operacji wejścia na pokład, że kotwica spadła i jest ciągnięta przez statek".

Zatrzymany w Finlandii tankowiec Eagle S

