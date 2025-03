We wspólnym oświadczeniu meksykańska Prokuratura Generalna, Ministerstwo Obrony Narodowej i Gwardia Narodowa poinformowały, że w poniedziałek aresztowano domniemanego lidera gangu MS-13 (Mara Salvatrucha), Francisco Javiera Romána-Bardalesa - podało CNN. Mężczyzna został zatrzymany na autostradzie między miastami Teocelo i Baxtla w stanie Veracruz. "Został poinformowany o powodach swojego aresztowania, odczytano mu jego prawa. Zostanie przewieziony do miasta Meksyk, doprowadzony przed odpowiedni organ, a następnie deportowany do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest poszukiwany" - napisano w komunikacie.