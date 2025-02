Pravind Jugnauth został oskarżony o pranie pieniędzy

Sąd zakazał Jugnauthowi rozmawiania na temat sprawy z kimkolwiek z wyjątkiem organów śledczych i samego sądu. Adwokat byłego premiera potwierdził jego aresztowanie. Podkreślił jednak, że polityk nie przyznaje się do prania pieniędzy, o które jest oskarżany. Jugnauth stał na czele rządu Mauritiusu do listopada 2024 roku, kiedy to w wyborach pokonał go Navin Ramgoolam.