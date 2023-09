Zginęli wszyscy, 32 dzieci z jednej klasy. Nauczycielka: nie wiem, jak mam dalej żyć

Do trzęsienia ziemi w Maroku doszło 8 września tuż po godzinie 23 czasu lokalnego. Epicentrum wstrząsów o magnitudzie 6,8 znajdowało się 72 km na południowy zachód od Marrakeszu. Najbardziej dotknięta katastrofą została ludność w regionie gór Atlasu Wysokiego. Było to najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi w Maroku od 1960 roku i najpotężniejsze od ponad stu lat. Zginęło blisko 3 tysiące osób.

Nauczycielka, która straciła wszystkich uczniów

- Pojechałam do wioski i zaczęłam pytać o moje dzieci: Gdzie jest Somaya? Gdzie jest Youssef? Gdzie jest ta dziewczynka? Gdzie jest ten chłopiec? - wspomina kobieta w rozmowie z BBC. Odpowiedź nadeszła kilka godzin później. - Wszyscy nie żyją - usłyszała. 32 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

"Nie wiem, jak mam dalej żyć"

ElFadel opowiedziała BBC o jednej ze swoich uczennic, sześcioletniej Khadiji. Ratownicy znaleźli ciało dziewczynki leżące obok jej brata Mohameda i dwóch sióstr, Meny i Hanan. Gdy doszło do trzęsienia wszyscy spali. Cała czwórka uczęszczała do tej samej szkoły. - Khadija była moją ulubienicą. Była bardzo miła, mądra, aktywna i uwielbiała śpiewać. Przychodziła do mojego domu, a ja uwielbiałam się z nią uczyć i rozmawiać - wspomina w rozmowie z BBC pogrążona w żałobie nauczycielka.

O swoich uczniach mówi "anioły". Dodaje, że były to dzieci pełne szacunku i chętne do nauki. Pomimo walki z biedą i ogromnego kryzysu związanego z wysokimi kosztami życia uważały chodzenie do szkoły za "najważniejszą rzecz na świecie". - Nasze ostatnie zajęcia odbyły się w piątkowy wieczór, dokładnie pięć godzin przed trzęsieniem ziemi - wspomina ElFadel. - Uczyliśmy się hymnu narodowego Maroka i planowaliśmy zaśpiewać go przed całą szkołą w poniedziałek rano - dodaje.