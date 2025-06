Rutte o "nowym celu państw NATO"

Rutte: nowym celem państw NATO będzie wydawanie 5 procent PKB na obronność Źródło: Reuters

Spotykamy się w prawdziwie historycznej chwili. Mamy coraz większe i rosnące zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Świat staje się coraz bardziej niebezpieczny. Nasi przywódcy muszą podejmować odważne decyzje, aby wzmocnić naszą wspólną obronę, aby NATO było coraz silniejszym sojuszem - powiedział Mark Rutte podczas konferencji w przededniu rozpoczęcia szczytu NATO w Hadze.

- Będzie to obejmowało nowe działania na rzecz wzmacniania obronności. Próg wydatków PKB musi osiągnąć 5 procent. (Musimy wzmocnić - red.) wspólne wysiłki na rzecz zwiększenia bazy przemysłowej w całym sojuszu, co doprowadzi nie tylko do zwiększonego bezpieczeństwa, ale również do utworzenia większej ilości miejsc pracy - dodał.

Obecny cel NATO dotyczący wydatków na obronność to 2 procent PKB.

Rutte oznajmił przed szczytem NATO w Hadze, że wszystkie kraje wchodzące w skład sojuszu zgodziły się, aby nowy cel dla tej organizacji wyniósł 5 procent. Zapis dotyczący takiego zobowiązania ma zostać uwzględniony w deklaracji końcowej szczytu.

Rutte: nie można dopuścić do tego, by Iran uzyskał broń jądrową

Sekretarz generalny NATO odniósł się też do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, do wymiany ciosów między Izraelem a Iranem.

- Jeśli chodzi o stanowisko NATO co do programu nuklearnego Iranu, nasi sojusznicy od dawna zgadzali się, że Iranowi nie wolno pozwolić na rozwijanie broni jądrowej. Wielokrotnie wzywaliśmy Iran do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej - podkreślił.

