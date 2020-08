Bunt w afrykańskim państwie. Pojmany prezydent podaje się do dymisji. "Nie chcę, aby została przelana krew"

Prezydent Mali Ibrahim Boubacar Keita oraz premier Boubou Cisse zostali we wtorek pojmani przez zbuntowanych żołnierzy w stolicy, Bamako. Według cytowanego przez AFP jednego z przywódców przewrotu, dwaj liderzy zostali "w opancerzonym pojeździe" przewiezieni do Kati, 15 kilometrów od Bamako, gdzie znajduje się obóz wojskowy, w którym na początku dnia rozpoczął się bunt.

Wiwaty w stolicy na cześć buntowników

Koalicja liderów politycznych, religijnych i społeczeństwa obywatelskiego M5-RFP, która stoi za masowymi protestami, wzywającymi prezydenta do rezygnacji, przekazała, że zatrzymanie Keity "nie było wojskowym puczem, ale powszechnym powstaniem". - IBK (IIbrahim Boubacar Keita) nie chciał słuchać swoich ludzi. Proponowaliśmy alternatywne rozwiązania, ale on odpowiedział zabójstwami - powiedział Reuterowi rzecznik koalicji M5-RFP Nouhoum Togo.

Żądania uwolnienia pojmanych. Reakcja ONZ i UE

Aresztowanie przywódców potępił także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, wzywając do wypuszczenia ich na wolność. "Sekretarz generalny stanowczo potępia te działania i wzywa do natychmiastowego przywrócenia porządku konstytucyjnego i praworządności w Mali" - napisał rzecznik szefa ONZ w oświadczeniu.

Kraj w głębokim kryzysie

Zamknięcie granic

Nie pierwszy bunt

Bunt w 2012 roku, w tej samej bazie wojskowej Kati, doprowadził do wojskowego zamachu stanu, który obalił ówczesnego prezydenta Amadou Toumani Toure. Próżnia władzy, jaka wówczas powstała, została wykorzystana przez różne ugrupowania rebelianckie, między innymi ruch niepodległościowy Tuaregów i islamskich radykałów, do przejęcia kontroli nad północnym Mali, regionem o powierzchni 850 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Zbrojne grupy islamistyczne, które okupowały to terytorium przez dziewięć miesięcy, zostały częściowo wyparte przez międzynarodową interwencję wojskową rozpoczętą przez Francję w styczniu 2013 roku. Pod naciskiem międzynarodowym junta ostatecznie przekazała władzę tymczasowym władzom cywilnym do czasu wyboru Ibrahima Boubacara Keity w 2013 roku. Pięć lat później został on wybrany na drugą kadencję, jednak spotkało się to z niezadowoleniem społecznym z powodu - jak mu zarzucano - braku reakcji na problemy bezpieczeństwa i gospodarki państwa.