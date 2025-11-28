Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Policja bada sprawę kradzieży czterech psów z pałacu prezydenckiego

Owczarek niemiecki (zdjęcie ilustracyjne)
Wybory prezydenckie w Malawi
Źródło: Reuters
Policja w Malawi bada sprawę zaginięcia czterech psów policyjnych, które zniknęły z pałacu prezydenckiego w stolicy państwa - Lilongwe. Psy zniknęły podczas politycznych zmian w kraju we wrześniu - informuje BBC.

W oświadczeniu wydanym w środę policja poinformowała, że ​​"zintensyfikowała śledztwo w związku z doniesieniami o grabieży mienia" z Pałacu Kamuzu w Lilongwe. Cztery policyjne psy rasy owczarek niemiecki, wycenione na 2,3 tys. dolarów (około 8,4 tys. złotych), miały zostać wyprowadzone z Pałacu Kamuzue między 19 września a 4 października - poinformowała miejscowa prokuratura cytowana przez BBC. 16 września w kraju przeprowadzono wybory prezydenckie, które przegrał urzędujący dotąd prezydent Lazarus Chakwera.

W środę wieczorem policja zdementowała doniesienia o aresztowaniu Chakwery, ale potwierdziła, że ​​uzyskała nakaz przeszukania jego miejsca zamieszkania, po tym jak pojawiły się informacje sugerujące, że przetrzymywane są tam skradzione psy. Aresztowany w związku ze sprawą został Godfrey Arthur Jalale, który pełnił funkcję zastępcy szefa personelu Izby Reprezentantów za czasów Chakwery. Zaprzecza on zarzutom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny finał poszukiwań. "Wszyscy zginęli"

Chcą zmienić nazwę kraju. Zaczęli kampanię

Chcą zmienić nazwę kraju. Zaczęli kampanię

Wybory w Malawi

Chakwera opuścił pałac po przegranej w wyborach z prezydentem Peterem Muthariką, byłym profesorem prawa, który sprawował już wcześniej ten urząd w latach 2014-2020. Powrócił do władzy w kraju pogrążonym w głębokim kryzysie, borykającym się z dotkliwym brakiem paliwa i waluty obcej. W czasie kampanii rzadko pojawiał się publicznie, w przeciwieństwie do Chakwery, który organizował liczne wiece w Malawi. W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące stanu zdrowia Muthariki oraz pytania, czy ma dość sił, by ponownie przewodzić Malawi w wieku 85 lat - podaje BBC.

Chakwera jest oskarżany o niewłaściwie zarządzanie środkami publicznymi, szczególnie w okresie przekazywania władzy. Jego partia Malawi Congress Party (MCP) oskarżyła kontrkandydata, Mutharikę, o "nękanie i zastraszanie" byłego przywódcy. Chakwera nie skomentował sprawy - pisze BBC.

Sam Chakwera, który - zanim zajął się polityką - był pastorem, zaakceptował swoją przegraną w wyborach i od czasu głosowania stara się trzymać na uboczu. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy pojawił się publicznie, ogłaszając, że przyjął nominację od Wspólnoty Narodów, aby pomóc w mediacjach w związku z zamieszkami po wyborach w Tanzanii.

Lokalne media podały, że posłowie MCP zbojkotowali w środę sesję parlamentu i rozbili obóz pod rezydencją Chakwery w Lilongwe po tym jak w związku ze zwiększoną obecnością policji pojawiły się doniesienia, że ​​grozi mu aresztowanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Małopolska Policja

Udostępnij:
TAGI:
MalawiPsyzwierzęta
Czytaj także:
imageTitle
Było ich 10, pokonali 5000 kilometrów. Piękny gest w Kopenhadze
Najnowsze
Bus chciał przejechać przez drogę. Wpadł do wody
Jechał drogą prowadzącą na wyspę, wpadł do wody
Rzeszów
Berlin, czerwiec 1945. Wizja lokalna - amerykańscy śledczy badają sofę, na której popełnił samobójstwo Adolf Hitler
DNA Hitlera na zakrwawionej sofie. Czy zbrodnia może być zapisana w genach?
Adam Michejda
imageTitle
Wyjątkowa skocznia. Tu poza 150. metr latają nie tylko skoczkowie
EUROSPORT
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent kupiła w Biedronce wódkę, nagranie wyciekło do sieci. Jest wyrok
Trójmiasto
Interwencja służb po ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Władze chcą prześwietlić wszystkie wnioski o azyl po ataku na żołnierzy
Świat
Kierujący ciężarówką miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie
Ciężarówką bez prawa jazdy i z promilami
Łódź
shutterstock_712192054
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
BIZNES
Agnieszka Maciąg
Gwiazdy żegnają Agnieszkę Maciąg. "Tyle dobra po sobie zostawiłaś"
Kultura i styl
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"
BIZNES
Zapadlisko w Olkuszu (Małopolskie)
Sześciometrowe zapadlisko cały czas się powiększa. Ewakuowano mieszkańców
Kraków
Łukaszenka
Łukaszenka przybył do kraju ogarniętego wojną domową
Świat
Pożar samochodu w centrum Łodzi
Samochód zapalił się na środku ulicy. Nagranie
Łódź
Miasto Hat Yai w Tajlandii pod wodą
Znaleźli ciała ponad setki osób, a wody jeszcze nie opadły
METEO
Pożar wieżowców w Hongkongu
Blisko 130 ofiar śmiertelnych. Tragiczny bilans wciąż rośnie
Świat
shutterstock_2168424761
Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Jasny głos z resortu
BIZNES
Dziecko, dziewczęta, telefon, depresja, smutek
"Szalejące algorytmy" i autodestrukcyjne treści. Na to trafia młodzież
Polska
imageTitle
Piwny deszcz i rozcięte czoło. Skandal w meczu Ligi Europy
EUROSPORT
Akcja strażaków w kopalni Budryk
Wypadek w kopalni
Katowice
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
imageTitle
Marek Papszun gęsto się tłumaczył ze słów o Legii
EUROSPORT
28 0730 1na1 cl-0057
Ambasador: Wylatują z tego samego lotniska, z którego bombardują Ukrainę. To klarowny sygnał
Polska
Mężczyzna został namierzony z pokładu śmigłowca
Wyszedł z domu i zniknął. Na śniegu znaleźli ślady, wypatrzyli go ze śmigłowca
Łódź
Quiz na 5tek
Tu nawet maślarz może nie dać rady. Zmierzysz się z naszym piątkowym quizem?
Quizy
Satelity wynoszone w ramach misji Transporter-15
Polskie satelity wojskowe mają trafić dziś na orbitę
METEO
Karol Nawrocki i Wołodymyr Zełenski
Spotkanie Nawrockiego z Zełenskim? Ambasador: rozmawiamy o tym
Polska
Wołodymyr Zełenski i Andrij Jermak z ukraińskimi żołnierzami
Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
Świat
Jan Malicki, nagranie z monitoringu
Prokuratura uznała, że pobicia nie było. Sąd rozpatrzył zażalenie Jana Malickiego
WARSZAWA
imageTitle
Zdziwienie w Legii po kolejnej katastrofie
EUROSPORT
Bart De Wever
Premier Belgii boi się pozwu z Rosji
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica