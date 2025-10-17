Logo strona główna
Świat

Przywódca zamachu stanu zaprzysiężony na prezydenta Madagaskaru

Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru
Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru
Źródło: Reuters
Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru. Wojsko wykorzystało protesty pokolenia Z, aby przejąć władzę. Dotychczas urzędujący prezydent Andry Rajoelina uciekł z kraju.

Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się w Wysokim Trybunale Konstytucyjnym w stolicy kraju, Antananarywie. Nowy prezydent Michael Randrianirina zapewnił, że kierowany przez wojsko komitet będzie rządził nie dłużej niż dwa lata, do czasu przeprowadzenia nowych wyborów. Wcześniej wojsko rozwiązało wszystkie instytucje oprócz niższej izby parlament, w której zagłosowano za usunięciem z urzędu prezydenta.

W poniedziałek dotychczasowy prezydent Andry Rajoelina potwierdził, że opuścił Madagaskar. Nie powiedział przy tym, gdzie uzyskał azyl. Radio France Internationale podało, że udał się do Dubaju na pokładzie samolotu francuskiej armii.

Nowy przywódca Madagaskaru dowodził w przeszłości elitarną jednostką wojskową CAPSAT, która odegrała istotną rolę w zamachu stanu w 2009 roku, w wyniku którego do władzy doszedł Rajoelina. W zeszłym tygodniu Randrianirina zerwał z nim współpracę i wezwał żołnierzy, by nie strzelali do protestujących.

Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru
Pułkownik Michael Randrianirina objął urząd prezydenta Madagaskaru
Źródło: EPA/HENITSOA RAFALIA

Pokolenie Z miało dość

Ucieczka Rajoeliny była efektem trwających od końca września masowych protestów organizowanych głównie przez młodych ludzi z tak zwanego pokolenia Z. W ich efekcie w miniony weekend prezydent uciekł z kraju, a parlament postawił go w stan oskarżenia. Sam Rajoelina potępił zamach stanu i odmówił ustąpienia ze stanowiska. Protest pokolenia Z niedawno doprowadził też do upadku rządu w Nepalu.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Myśleli, że są jak bogowie". Młodzi wywlekli ich z domów

Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Źródło: PAP/EPA/RAZAFINDRAKOTO MAMY

Część uczestników manifestacji z radością przyjęła odsunięcie go od władzy. Agencja Reutera podkreśliła zarazem, że nie brak też głosów wyrażających obawy w związku z tym, jak szybko rządy objęli wojskowi. Przejęcie władzy przez malgaską armię potępiła też między innymi Unia Afrykańska oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Wojskowy przemawiali do protestujących w stolicy Madagaskaru, Antananarywie
Wojskowy przemawiali do protestujących w stolicy Madagaskaru, Antananarywie
Źródło: PAP/EPA/HENITSOA RAFALIA

Liczący około 30 milionów mieszkańców Madagaskar należy do najuboższych państw świata, a zarazem jest w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem populacji w wieku poniżej 20 lat. Według danych Banku Światowego trzy czwarte ludności żyje w ubóstwie, a od uzyskania niepodległości w 1960 roku do 2020 roku wartość PKB per capita spadła o 45 procent.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protestujący starli się z funkcjonariuszami policji w trakcie demonstracji w Limie w Peru
Co się dzieje w Peru? Chcą wprowadzić stan wyjątkowy
Radość protestujących w trakcie przemówienia wojska w stolicy Madagaskaru, Antananarywie
W kraju wrze. Jest decyzja po ucieczce prezydenta
Antyrządowe protesty na Madagaskarze
Gen Z na ulicach. Prezydent mówi o "próbie nielegalnego przejęcia władzy"

Autorka/Autor: fil//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/HENITSOA RAFALIA

