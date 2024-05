Jest pierwszą kobietą na tym urzędzie. Nie wymieniła pełnej nazwy swojego państwa

Porozumienie z Prespy

Decyzja była wymagana, by otworzyć Macedończykom drogę do Unii Europejskiej i NATO. Macedonia Północna dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2020 roku, ale jej negocjacje z UE są blokowane przez żądania Bułgarii dotyczące statusu bułgarskiej mniejszości w tym kraju.