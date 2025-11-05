Logo strona główna
Świat

Ma zostać wydany Niemcom w sprawie Nord Stream. Prowadzi głodówkę

pap_20220928_10Z
Atak na Nord Stream. Sabotażyści wyczarterowali jacht, a następnie podłożyli bomby. Nie brakuje polskich wątków
Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN
Adwokat Serhija K. poinformował, że obywatel Ukrainy od 31 października prowadzi strajk głodowy. Mężczyzna ma zostać wydany Niemcom w związku z zarzutami dotyczącymi udziału w ataku na gazociąg Nord Stream. Adwokat Nicola Canestrini dodał, że jego klient żąda poszanowania podstawowych praw.

27 października sąd apelacyjny w Bolonii zgodził się na przekazanie niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości 49-letniego obywatela Ukrainy Serhija K., podejrzanego o atak na gazociąg Nord Stream w 2022 roku.

Ukrainiec, były wojskowy, został aresztowany na podstawie europejskiego nakazu zatrzymania w sierpniu koło Rimini, gdzie przebywał z rodziną na wakacjach. Twierdził, że nie miał nic wspólnego z akcją sabotażową i w tamtym czasie przebywał na Ukrainie.

Obywatel Ukrainy oskarżony o atak na gazociąg Nord Stream
Obywatel Ukrainy oskarżony o atak na gazociąg Nord Stream
Źródło: DANISH DEFENCE/Newscom/PAP/EPA

W następnych miesiącach włoskie sądy kolejnych instancji wydały zgodę na przekazanie mężczyzny Niemcom, które chcą wytoczyć mu proces. Następnie włoski Sąd Najwyższy (Kasacyjny) zablokował zgodę wydaną wcześniej przez sąd apelacyjny i odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Boloński sąd po raz drugi wyraził zgodę na przekazanie Ukraińca Niemcom, a mecenas Canestrini zapowiedział ponowne zaskarżenie tej decyzji we włoskim Sądzie Najwyższym.

Obywatel Ukrainy prowadzi strajk głodowy

We wtorek adwokat Serhija K. przekazał włoskim mediom, że jego klient, osadzony w więzieniu, piąty dzień z rzędu odmawia jedzenia, domagając się poszanowania podstawowych praw.

Jak wyjaśnił, prawa te mają dotyczyć odpowiedniego odżywiania, zgodnego z jego stanem zdrowia, godnych warunków przetrzymywania oraz takiego samego traktowania, jak w przypadku innych więźniów, zwłaszcza w kwestiach związanych z wizytami rodziny i dostępem do informacji.

Jest podejrzany o atak na Nord Stream. Włoski sąd podjął decyzję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest podejrzany o atak na Nord Stream. Włoski sąd podjął decyzję

Adwokat ogłosił, że zwrócił się o interwencję do dyrekcji więzienia i włoskiego ministerstwa sprawiedliwości. Wcześniej Canestrini argumentował, że w toku postępowania przed sądem w Bolonii nie zweryfikowano gwarancji procesowych oraz dotyczących warunków uwięzienia Serhija K. w Niemczech.

Ponadto prawnik zwrócił uwagę na "charakter polityczny i militarny zarzucanych czynów, które wpisują się w kontekst operacji powiązanych z międzynarodowym konfliktem zbrojnym".

Serhij K. podejrzany o przeprowadzenie ataku na Nord Stream

Niemieckie media podały wcześniej, że K. był organizatorem ataku na rosyjsko-niemiecki Nord Stream, a nie - jak sądzono - jednym z koordynatorów tej operacji.

Uszkodzenie gazociągów Nord Stream
Uszkodzenie gazociągów Nord Stream
Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Według niemieckiej prokuratury Ukrainiec i jego towarzysze do swojej akcji wykorzystali jacht, który wypłynął z portu w Rostocku. Wynajęli go w Niemczech na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników.

Śledczy twierdzą, że nurkowie przyczepili do nitek gazociągu Nord Stream co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Później mieli zostać odebrani przez kierowcę i zawiezieni na Ukrainę.

OGLĄDAJ: Izabela Leszczyna w "Rozmowie Piaseckiego"
Izabela Leszczyna

Izabela Leszczyna w "Rozmowie Piaseckiego"
NA ŻYWO

Izabela Leszczyna
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: DANISH DEFENCE/Newscom/PAP/EPA

Wojna w Ukrainie, Nord Stream 2, Niemcy, Włochy
