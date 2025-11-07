Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Nie pozwolimy politykom bawić się prawami człowieka". Tysiące osób na ulicach

Protesty w Rydze przeciw wycofaniu się kraju z Konwencji Stambulskiej
Centrum Rygi
Źródło: Reuters
Co najmniej 10 tysięcy osób wyszło w czwartek na ulice Rygi w geście sprzeciwu wobec wycofania się Łotwy z konwencji stambulskiej. Pod naporem społecznych protestów rząd zdecydował o odroczeniu ostatecznej decyzji o rok, ale zdaniem obywateli to nie rozwiązuje problemu. - Nie pozwolimy politykom bawić się prawami człowieka i międzynarodową reputacją kraju - podkreślała Beata Jonite z łotewskiej organizacji broniącej praw kobiet.

W demonstracji, która odbywała się na placu Katedralnym na starówce w Rydze, uczestniczyły całe rodziny z małymi dziećmi i starsze osoby. Na czwartkowy protest przyszli też parlamentarzyści, między innymi z ramienia rządzącej partii Nowa Jedność.

Zebrani trzymali w dłoniach flagi Łotwy i Unii Europejskiej, a wielu miało na sobie odzież w kolorze czerwonym, o co prosili organizatorzy. Z szacunków łotewskiej policji, przytoczonych przez agencję LETA, wynika, że w manifestacji wzięło udział co najmniej 10 tysięcy osób.

Protesty w Rydze przeciw wycofaniu się kraju z Konwencji Stambulskiej
Protesty w Rydze przeciw wycofaniu się kraju z Konwencji Stambulskiej
Źródło: X/Valsts_policija

Kontrowersyjna ustawa o wystąpieniu Łotwy z konwencji stambulskiej, uchwalona 30 października, wywołała obywatelskie protesty w Rydze i spotkała się z międzynarodową krytyką.

W poniedziałek, 3 listopada, została ona skierowana przez prezydenta Edgarsa Rinkeviczsa do ponownego rozpatrzenia. Sejmowa komisja spraw zagranicznych, a następnie deputowani, wyznaczyli roczny termin na składanie uwag i wniosków do debaty w sprawie tej ustawy.

"Nie pozwolimy bawić się prawami człowieka"

W środę posłowie zdecydowali, że ostateczną decyzję w sprawie wypowiedzenia konwencji, mającej na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, podejmie nowy Sejm, który zostanie wyłoniony w wyborach zaplanowanych na jesień 2026 roku.

Przedstawicielka łotewskiej organizacji broniącej praw kobiet Maria Center, Beata Jonite, podkreśliła, że przełożenie decyzji parlamentu o rok nie rozwiązuje problemu, a tylko go odracza. - Nie pozwolimy naszym politykom bawić się prawami człowieka i międzynarodową reputacją naszego kraju - oznajmiła.

Łotwa chce wypowiedzieć konwencję stambulską, protesty na ulicach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Łotwa chce wypowiedzieć konwencję stambulską, protesty na ulicach

Konwencja o ochronie przed przemocą domową

Wypowiedzenie przez Łotwę konwencji stambulskiej forsowali politycy narodowo-konserwatywni, argumentując, że przyjęcie przez kraj tego traktatu w 2023 roku posłużyło - ich zdaniem - władzom do innych celów, czyli popularyzacji odmiennego rozumienia płci i wzmocnienia "ideologii gender" w społeczeństwie.

Celem konwencji, przedłożonej krajom do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule, jest ochrona kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz zapobieganie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, karanie za nią, a także promowanie faktycznej równości kobiet i mężczyzn.

Do 2020 roku została ona podpisana przez ponad 40 państw oraz kraje UE. Turcja była pierwszym krajem, który do niej przystąpił w marcu 2012 roku, ale na mocy dekretu prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana Ankara wycofała się w 2021 roku z traktatu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/Valsts_policija

Udostępnij:
TAGI:
ŁotwaKonwencja stambulskaUnia EuropejskaPrawa kobiet na świeciePrawa człowieka
Czytaj także:
Adam Bodnar
Bodnar: taka retoryka jest niedopuszczalna
Polska
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
WARSZAWA
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Ofiary śmiertelne w Wietnamie."Woda nadeszła nagle", wiało z niszczycielską prędkością
METEO
Areszt śledczy w Olsztynie
Mieszkańcy nie chcą aresztu w centrum miasta
Olsztyn
shutterstock_2356211009
"Myślałam, że nie wyjdę z dzieckiem z domu". Przemoc "bardzo demokratycznym zjawiskiem"
Polska
syria damaszek shutterstock_2586758907
USA mają planować nową bazę wojskową w Damaszku
Świat
shutterstock_224720623
Lotnisko tymczasowo zamknięte z powodu drona
BIZNES
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
BIZNES
imageTitle
Lech wypuścił z rąk remis, trener zdziwiony czym innym
EUROSPORT
Siergiej Ławrow
Przez "nieprzejednane stanowisko" popadł w niełaskę
Świat
Rosyjscy żołnierze
"To pierwszy przypadek w historii Ukrainy, gdy okupant otrzymał taki wyrok"
Świat
Walki o Pokrowsk w Ukrainie
Trwa walka na wyniszczenie. Media: Rosjanie bliscy zdobycia Pokrowska
Świat
52 min
pc
Technologia wchodzi nam do łóżek? "Gdzieś ta granica powinna być postawiona"
Czas przyszły
pap_20250612_1Z5
Paczka z białym proszkiem w amerykańskiej bazie. Są poszkodowani
Świat
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
BIZNES
Kotyliony na 11 listopada
W piątek pierwsze utrudnienia w związku z obchodami Święta Niepodległości
WARSZAWA
imageTitle
Ledwo uniknął tragedii. Został oskarżony
EUROSPORT
imageTitle
Barcelona ma kolejny problem. Obrońca ze złamanym nosem
EUROSPORT
Gęsta mgła
Kierowcy, bądźcie ostrożni
METEO
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
BIZNES
Izraelski atak na Liban
Naloty Izraela. Prezydent o "haniebnej zbrodnii politycznej"
Świat
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
WARSZAWA
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz: ostatnie dni były wręcz katastrofalne. Chce spotkania
Dariusz Gałązka
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a ministerstwo oddało pieniądze mediom publicznym
Maria Pankowska
50-latek usłyszał zarzuty i będzie musiał opuścić Polskę
Zgłosił, że napadło go pięciu mężczyzn. Coś się jednak nie zgadzało
WARSZAWA
Inauguracja programu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych - "wGotowości"
Kilka tysięcy zgłoszeń pierwszego dnia. "To bardzo dobre decyzje"
Polska
Zbigniew Ziobro
Sejm zdecyduje dziś w sprawie immunitetu Ziobry
Polska
Andrij Jermak, szef biura Zełenskiego złożył wizytę w Polsce
Ważny współpracownik Zełenskiego w Polsce
Polska
Zbigniew Ziobro
Zagrożony immunitet Ziobry, "Wielki Bu" w Polsce, nie żyje raper Pono
TO WARTO WIEDZIEĆ
1 godz 1 min
pc
"Po czterech minutach wszyscy patrzyliśmy w buty". Smarzowski o kulisach "Domu dobrego"
Monika Olejnik. Otwarcie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica